Marica Pellegrinelli conduttrice, Cecchi Paone: “Una principiante allo sbaraglio”

Alessandro Cecchi Paone attacca Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti, per la conduzione dei Wind Music Awards

Il debutto da conduttrice di Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti, ai Wind Music Awards ha fatto parecchio discutere. C’è chi ha elogiato la spontaneità della modella bergamasca e chi invece l’ha duramente criticata per la sua inesperienza. Tra questi c’è Alessandro Cecchi Paone, che ha attaccato Marica nella sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv. Al giornalista e opinionista non è piaciuto l’esordio della Pellegrinelli in prima serata, su una rete importante come quella Rai. Secondo il divulgatore scientifico all’Arena di Verona sarebbe venuta meno la meritocrazia e la capacità di riuscire a reggere un palco così importante.

Cosa ha detto Cecchi Paone su Marica Pellegrinelli

“Preferiremmo più meritocrazia, ma sembra sempre più difficile. Evitiamo almeno imbarazzi e crisi da principianti buttati allo sbaraglio. Penso che lo si debba fare per rispetto al pubblico, agli sponsor e a tanta bellezza che non va messa in difficoltà. Per me bastano soltanto bravi collaboratori dietro le quinte”, ha sentenziato Alessandro Cecchi Paone. Come reagirà Marica Pellegrinelli davanti a queste parole? Quella dei Wind Music Awards è stata la prima volta da presentatrice per la moglie di Eros Ramazzotti, che anni fa ha invece rifiutato di condurre il Festival di Sanremo con Gianni Morandi.

“Mio marito è stato il più felice dell’offerta, ne abbiamo parlato a lungo, ho sempre avuto il timore che mi accusassero di sfruttarlo commercialmente. Invece mi ha detto “vai, lanciati, i bambini ormai sono grandi, è il tuo momento”. In questi anni per la famiglia ho deciso di lasciare un po’ in secondo piano la mia carriera”, ha raccontato Marica Pellegrinelli a Io Donna.

Maurizio Costanzo dalla parte di Marica Pellegrinelli

Al contrario di Alessandro Cecchi Paone, Maurizio Costanzo ha difeso Marica e il suo debutto accanto a Federico Russo. “Capisco la diffidenza nei confronti di una ragazza come Marica Pellegrinelli, che finora ha fatto solo la modella ed è famosa per essere la moglie di Eros Ramazzotti. Va concesso il beneficio del dubbio. Finora la signora Ramazzotti si è tenuta in disparte, senza sgomitare, anche per dedicarsi alla famiglia costruita con il marito. Forse gli autori hanno visto in lei un talento che, se coltivato nel modo giusto, farà splendere una nuova stella”, ha scritto Costanzo.