Marica Pellegrinelli conduttrice: Costanzo difende la moglie di Eros

La moglie di Eros Ramazzotti conduttrice dei Wind Music Awards: Maurizio Costanzo difende Marica Pellegrinelli

Marica Pellegrinelli è la conduttrice della terza serata dei Wind Music Awards su Rai Uno. Una scelta che ha scatenato più di qualche critica visto che la moglie di Eros Ramazzotti non ha alcuna esperienza nel campo della conduzione. In attesa di vedere la modella trentenne all’opera – la serata condotta con Federico Russo andrà in onda martedì 26 giugno – Maurizio Costanzo ha già espresso la su opinione in merito. Il giornalista ha preso le parti di Marica, difendendo la scelta della Rai di puntare sull’aitante Pellegrinelli per rinnovare una kermesse che viene trasmessa da anni.

Maurizio Costanzo: le parole per Marica Pellegrinelli

“Capisco la diffidenza nei confronti di una ragazza come Marica Pellegrinelli, che finora ha fatto solo la modella ed è famosa per essere la moglie di Eros Ramazzotti. Va concesso il beneficio del dubbio. Finora la signora Ramazzotti si è tenuta in disparte, senza sgomitare, anche per dedicarsi alla famiglia costruita con il marito. Forse gli autori hanno visto in lei un talento che, se coltivato nel modo giusto, farà splendere una nuova stella”, ha scritto Maurizio Costanzo nella rubrica televisiva che tiene da anni sul settimanale Nuovo. Insomma, il messaggio di Costanzo è chiaro: bisogna vedere prima Marica in azione per poterla giudicare.

Eros Ramazzotti ha spronato Marica a fare la conduttrice

Dalla parte di Marica c’è anche Eros Ramazzotti, che è stato il primo a credere nella moglie. Come raccontato dalla Pellegrinelli, il cantante ha spinto la modella a non rinunciare all’opportunità dei Wind Music Awards. In passato, infatti, la giovane ha rifiutato di presentare il Festival di Sanremo accanto a Gianni Morandi.

Chi è Marica Pellegrinelli: carriera e vita privata

Marica Pellegrinelli – classe 1988 – è una modella di Bergamo. Dopo la maggiore età ha cominciato a lavorare come indossatrice e sul palco dei Wind Music Awards 2010, dove ha partecipato in qualità di valletta, ha conosciuto Eros Ramazzotti. La coppia ha due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio.