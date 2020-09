Non è ancora detta l’ultima parola tra Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti. Dopo l’addio nell’estate 2019 c’è stato un riavvicinamento tra i due nell’ultimo periodo. Riavvicinamento voluto fortemente dalla modella di Bergamo. O così almeno sussurrano i gossip riportati da Dagospia. Archiviata la breve relazione con l’imprenditore Charley Vezza, Marica avrebbe capito di amare ancora il padre dei suoi due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio. La 32enne avrebbe dunque tentato un ritorno di fiamma ma pare che l’ex marito di Michelle Hunziker sia stato irremovibile. Almeno per ora. Pare che Eros abbia risposto con un due di picche alla proposta di minestra riscaldata della Pellegrinelli. Sembra che in questo periodo Ramazzotti voglia dedicarsi prevalentemente alla carriera, lasciando in secondo piano le questioni di cuore che tanto lo hanno fatto penare in passato. Sarà vero?

Marica Pellegrinelli ha dichiarato amore eterno a Eros Ramazzotti

In una recente e lunga intervista al Corriere della Sera Marica Pellegrinelli ha ammesso di amare ancora, e forse più di prima, Eros Ramazzotti. La giovane ha confidato che la loro non è stata una separazione facile e che condivide con il cantante una serie di cose. Oltre ai figli, la proprietà di alcune abitazioni e diversi amici. Eros e Marica saranno legati a vita dalla presenza dei piccoli Raffaella Maria e Gabrio Tullio. La Pellegrinelli si è definita single: sono finite le fugaci storie d’amore con l’imprenditore Charley Vezza e il modello Paul Ferrari. Marco Borriello, invece, è sempre stato solo un amico per Marica. Nonostante le foto dei paparazzi i due non sono mai andati oltre una splendida amicizia.

Eros Ramazzotti e il gossip: innumerevoli flirt per il cantante

Se Marica Pellegrinelli ha provato a ricominciare – seppur invano – con Charley Vezza, Eros Ramazzotti ha vissuto solo fugaci flirt. Il più chiacchierato è stato sicuramente quello con la conduttrice e soubrette Roberta Morise ma pure quello con l’ex allieva di Amici Veronica Montali. In entrambi i casi il 56enne romano ha prontamente smentito ribadendo di essere felicemente single.