Marica Pellegrinelli, 31 anni, si è confessata in una lunga intervista al Corriere della Sera dove è tornata a parlare anche dell’ex marito Eros Ramazzotti, chiarendo anche altri punti molto chiacchierati sulla sua vita privata. Per quel che riguarda il cantante spiega che la separazione è stata molto dolorosa ma che tutt’ora lo ama, pure più di prima. Certo è un amore diverso rispetto a quello ‘convenzionale’ di coppia, ma è comunque un sentimento sincero e vero, di stima e affetto. Con lui i rapporti sono ottimi. Meno con la cronaca rosa che da quando non è più sposata l’ha parecchio tallonata con presunti scoop. Ad esempio quello relativo a Marco Borriello. Poche settimane fa si è vociferato di un flirt tra lei e l’ex calciatore. In realtà le cose stanno in maniera differente.

Marica Pellegrinelli: “Io amo Eros, più di prima. Borriello è solo un amico”

“Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene”, confessa Marica aggiungendo che la passione se non ti porta a “essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarla in un’altra forma”. Oggi, spiega, è rimasta in ottimi rapporti con l’artista. Con lui condivide ancora le case e un grande amore per i figli. “Le persone cambiano e vale anche per lui. La nostra separazione è una cosa privata. Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci”, ha dichiarato. Spazio quindi ai gossip recenti che l’hanno coinvolta. “C’è una serie di giornali che io neppure apro, ti fanno la foto con un amico e diventa il tuo fidanzato”, afferma. Il giornalista del Corriere domanda se si riferisce al modello Paul Ferrari e a Charley Vezza. “No. A Marco Boriello”, chiosa. E Charley? Si mormora di un ritorno di fiamma. La Pellegrinelli dà una risposta che dice tutto e niente, affermando di aver già amato troppo e che ora tutte le attenzioni sono per i figli e per se stessa.

Marica: “Negli ultimi 10 anni ho vissuto soprattutto la vita del mio ex marito”

Sempre circa a Eros ha narrato che negli ultimi dieci anni ha vissuto soprattutto la vita del suo “ex marito, perché era talmente importante… da lui dipendono tante famiglie, è come una fabbrica”. “Io collaboravo (non stipendiata), sapevo cosa avrei fatto il lunedì di 18 mesi dopo”, aggiunge. Ricordi dolci perché “era tutto molto bello” visto che quella situazione le ha permesso di “conoscere tante persone diventate amiche”.

Marica e il dolore per Bergamo: “I miei genitori hanno avuto il coronavirus”

Marica è una bergamasca doc, la città più colpita dal coronavirus nei drammatici mesi di marzo e aprile. La modella racconta che entrambi i suoi genitori hanno avuto il virus. Non solo: anche la nonna è risultata contagiata. L’anziana ha pure perso un fratello. “Però vedo nei bergamaschi una grande voglia di vivere, ora”, conclude.