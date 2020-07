Eros Ramazzotti: flirt con Veronica Montali? Parla il cantante, la verità

Ormai ogni volta che gli viene attribuita una nuova fidanzata, Eros Ramazzotti sa a chi confidarsi: a Dagospia. Per la quarta volta nel giro di pochi mesi, il cantante è stato costretto a smentire l’ennesimo flirt con una ragazza. Ne ha le scatole piene: non capisce come mai vengano scritte pagine e pagine di gossip se dà un abbraccio a qualcuna, e in questo caso specifico all’ex allieva di Amici Veronica Montali. Ha voluto precisare che, qualora dovesse ritenersi impegnato sentimentalmente, sarebbe il primo a comunicare la grande notizia. Per il momento, non c’è spazio per nessuna donna. Dopo il lockdown, ha intenzione di passare la maggior parte del suo tempo coi figli e con la sua famiglia… c’è sempre tempo per pensare all’amore! Vuole anche coltivare le amicizie: qualche giorno fa, infatti, ha trascorso una giornata intera con Veronica, la sua amica. Altro che nuova fiamma! Ramazzotti ha voluto essere netto, senza regalare false speranze a chi crede che la sua vita privata si sia arricchita con l’arrivo di una bella fanciulla.

Eros Ramazzotti e Veronica Montali stanno insieme? Il cantante ha deciso di chiarire tutto una volta per tutte

Confidandosi a Dagospia, Eros Ramazzotti ha spiegato che non è sbocciato l’amore, che con Veronica Montali c’è un’amicizia stupenda. Niente di più. Nonostante le ultime parole dell’ex concorrente di Amici abbiano fatto pensare a tutt’altro, Eros ha voluto smentire ogni pettegolezzo sul suo conto. Queste, le parole rilasciate a Dagospia: “Devo smentire questa ennesima bufala. Con la ragazza in questione abbiamo un rapporto di conoscenza da lunghi anni e non certo un legame affettivo di altra natura”. Più chiaro di così! Quale sarà la prossima ragazza (fidanzata per i più) che comparirà accanto al suo nome? Eros ci ha scherzato su, dicendo che ormai si impegna sentimentalmente ogni mese!

Gossip Eros Ramazzotti: si meraviglia ancora del gossip… a quando il prossimo pettegolezzo sulla fidanzata?

Eros Ramazzotti – nonostante tutti i gossip sul suo conto – si meraviglia ancora che da un abbraccio dato a un’amica nascano pettegolezzi infondati: “Poi scoprirsi addirittura innamorati o fidanzati su certa stampa il giorno successivo”. Ha voluto concludere la sua dovuta precisazione, spiegando che non ha nessuna intenzione di nascondere quella che sarà la sua futura fidanzata. Quando e se dovesse ritrovare l’amore, i suoi fan sarebbero i primi a saperlo! Queste sue parole serviranno per mettere a freno le lingue dei più pettegoli? Noi aspettiamo il mese d’agosto per scoprire quale sarà la sua nuova fiamma (che fidanzata davvero non è!)… e la sua smentita.