I gossip dell’ultimo periodo sono più che veritieri: Eros Ramazzotti sta frequentando Veronica Montali, ex concorrente di Amici oggi web influencer e imprenditrice. Dopo che il cantante è stato avvistato a Loano, dove vive e lavora la nuova fiamma, Di Più Tv ha provato a contattare proprio l’ex allieva di Maria De Filippi. La giovane ha confermato il recente incontro con l’artista romano ma ha cercato di non sbilanciarsi più di tanto su questo rapporto che va avanti da anni. E sì perché Eros e Veronica si conoscono da circa quindici anni ma solo di recente hanno ricucito un legame decisamente più forte e unico…La Montali ha ammesso di aver riallacciato i rapporti con Ramazzotti lo scorso novembre, dopo averlo conosciuto a Milano grazie ad amici in comune. Per diverso tempo si sono persi di vista ma poi Veronica ha contattato Eros su Instagram e da lì si sono ritrovati.

Veronica Montali parla del suo legame con Eros Ramazzotti

“Ci troviamo bene insieme, parliamo di tutto. Ci confidiamo i nostri problemi. Abbiamo un vissuto che ci accomuna perché tutti e due siamo separati e abbiamo figli piccoli”, ha confidato Veronica Montali alla rivista edita da Cairo Editore. L’imprenditrice è infatti mamma di Sofia, 10 anni, e Aurora, 5, avuti dall’ex marito (anche lui attivo nel campo della ristorazione). Eros, com’è noto, è padre di Aurora, avuta dalla prima moglie Michelle Hunziker, e di Raffaella Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4, nati dal secondo matrimonio con Marica Pellegrinelli. “La scorsa settimana è venuto a trovarmi a Loano e abbiamo passato una bellissima giornata. La mattina siamo stati a pranzo, lui e io, al mio ristorante, dove gli ho presentato mamma e papà”, ha raccontato Veronica.

Eros resta in silenzio, Veronica Montali non si sbilancia

È dunque una storia d’amore quella tra Eros Ramazzotti e Veronica Montali? Come fa sapere Di Più la ristoratrice ha preferito non sbilanciarsi perché non vuole farsi pubblicità alle spalle del cantante e perché è consapevole che al 56enne non piace troppo il mondo del gossip. “Scriva così: Se son rose fioriranno…”, ha sottolineato Veronica. Nessun commento è invece arrivato da parte di Eros che in passato si è affrettato a smentire i gossip sulla conduttrice Rai Roberta Morise e sull’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini.

Eros Ramazzotti: chi è la nuova fidanzata Veronica Montali

Veronica Montali ha 36 anni ed è originaria di Borghetto Santo Spirito, piccolo comune in provincia di Savona in Liguria. Nel 2004 ha partecipato ad Amici nella categoria canto ma dopo la fine del programma non ha avuto grande fortuna nel mondo della musica. Si è così data da fare come imprenditrice: oggi è titolare di un ristorante-pizzeria alla moda sul lungomare di Loano. È divorziata ed è mamma di due bambine piccole.