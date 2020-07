Eros Ramazzotti nuovo amore: lei è Veronica Montali, ex allieva di Amici

Il gossip torna ad occuparsi della vita privata di Eros Ramazzotti. E questa volta pare proprio che non sia una bufala: il cuore del cantante è tornato a battere dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli. La nuova fidanzata è Veronica Montali, ex concorrente di Amici 2004/2005 (edizione vinta poi da Antonino). Il primo incontro tra i due è avvenuto proprio quasi venti anni fa, visto che Eros ha partecipato ad una puntata di quella edizione del talent show. Ma Ramazzotti e Veronica si sono rincontrati solo di recente e sono stati letteralmente travolti dalla passione. I pettegolezzi circolano da tempo grazie anche ad alcuni indizi forniti da Giornalettismo ma è Di Più a fornire le prove schiaccianti. Isabella Mayer, figlia del defunto Sandro, ha infatti ammesso di aver visto il lussuoso yacht dell’artista a Finale Ligure. Eros ha trascorso qui il weekend perché sta frequentando Veronica, che è originaria di Borghetto Santo Spirito. La giornalista è riuscita a mettersi in contatto con alcuni amici della Montali che hanno praticamente confermato la liaison amorosa.

Dettagli sulla storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Veronica Montali

Come racconta la giornalista di Di Più, Eros Ramazzotti e Veronica Montali hanno prima trascorso la giornata in barca e poi hanno cenato al ristorante La Fortezza, con vista panoramica. “Non si tratta solo di un’avventura di un weekend ma di una storia seria”, hanno assicurato alla rivista gli amici più cari dell’ex concorrente di Amici. Al momento i diretti interessati non hanno confermato questa liaison. Eros bollerà anche Veronica come un’amica, come fatto qualche mese fa con la conduttrice Rai Roberta Morise?

Eros Ramazzotti: chi è la nuova fidanzata Veronica Montali

Veronica Montali ha 36 anni ed è originaria di Borghetto Santo Spirito, piccolo comune in provincia di Savona in Liguria. Nel 2004 ha partecipato ad Amici nella categoria canto ma dopo la fine del programma non ha avuto grande fortuna nel mondo della musica. Si è così data da fare come imprenditrice: oggi è titolare di un ristorante-pizzeria alla moda sul lungomare di Loano. È divorziata ed è mamma di due bambine piccole.

Marica Pellegrinelli e il gossip su Marco Borriello

E mentre Eros Ramazzotti sembra ripartire dalla sensuale Veronica Montali, l’ex moglie Marica Pellegrinelli è al centro dell’attenzione per via del suo rapporto con Marco Borriello. Non solo: la modella ha fatto discutere pure per la sua vicinanza al collega Paul Ferrari. Solo grande amicizia o qualcosa di più?