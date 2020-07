Marica Pellegrinelli e Borriello, emergono altri indizi: la situazione tra i due

By

Galoppa il gossip estivo: dopo il rumorosissimo triangolo targato Belen, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, si staglia all’orizzonte un’altra voce ‘rosa’ molto curiosa che vede protagonisti Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, e Marco Borriello, ex calciatore nonché playboy dalle mille avventure. Nei giorni scorsi i due sono stati pizzicati assieme dal settimanale Gente che li ha sorpresi a consumare un pranzo assieme a Milano nel quartiere Brera. Poi il saluto affettuoso coronato da un abbraccio sul portone di casa di lui. Ora emergono altri indizi sul legame: a parlarne è Giornalettismo, che ha notato altri spostamenti ‘sospetti’ sempre all’ombra della Madonnina.

Marco Borriello e Marica Pellegrinelli, gossip milanese

Marica e Marco nelle scorse ore sono partiti per il mare, separatamente. Prima che andassero in villeggiatura, però, l’ex di Eros ha goduto dei massaggi delle sagge mani di Joice Rodriguez, terapista dei vip milanesi che con la sua tecnica “pancia piatta”, tra gli altri, offre la propria professionalità anche a Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez. La Pellegrinelli, dopo la seduta con Joice, ha consumato con lei un gelato. E guarda a caso, nelle medesime ore, Marco Borriello è apparso sui social proprio con la terapista. Tutto sembra fuorché una coincidenza. Che l’ex calciatore sia stato l’accompagnatore ‘segreto’ di Marica? Fino ad ora i diretti interessati non hanno proferito parola sul presunto flirt e se ne stanno zitti zitti. Chissà se si tratta di una semplice amicizia oppure se è nato qualche cosa di più.

Marica e Borriello entrambi single da poco

Marica dopo aver visto naufragare il suo matrimonio con Eros Ramazzotti ha vissuto una love story con l’imprenditore piemontese Charley Vezza. La relazione è giunta al capolinea dopo alcuni mesi di frequentazione. Nelle ultime settimane la modella bergamasca è stata pizzicata con Paul Ferrari, anch’egli attivo nel mondo fashion e anch’egli di origine orobica. Anche in questo caso pare che qualcosa sia andato storto e la storia non ha avuto un futuro. Ora è spuntato Marco Borriello, pure lui single. Qualche mese fa ha chiuso il rapporto con la modella Sofia Resing.