Marica Pellegrinelli e Marco Borriello pizzicati insieme: foto e retroscena

Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, continua a essere braccata dal gossip del Bel Paese. Dopo che è stata pizzicata nei giorni scorsi in compagnia del fascinoso e aitante modello Paul Ferrari, stavolta è stata sorpresa con Marco Borriello, noto ex calciatore nonché playboy. A divulgare le paparazzate è stato il magazine Gente, che ha raccontato che la modella e lo sportivo hanno trascorso una giornata particolare a Milano, pranzando in un ristorante del quartiere Brera dove Marco è di casa. Altra chicca è quella che dice che proprio in quel locale Borriello ha portato diverse sue ex fiamme. E Marica? Solo un’amica o c’è in corso un flirt? E ancora: che fine ha fatto Paul Ferrari?

Marco Borriello e Marica Pellegrinelli paparazzati a Milano

Secondo il settimanale Gente, tra Marica e Paul qualcosa è andato storto e la frequentazione si sarebbe interrotta. Poi sono spuntate le foto con Borriello. Nessun bacio a certificare una storia nascente. Il magazine però parla di atteggiamenti molto confidenziali, oltre ad aver immortalato un abbraccio affettuoso scattato al momento dei saluti, sulla soglia del portone di casa dell’ex calciatore. Il gossip nel frattempo impazza e c’è chi crede che Borriello abbia fatto capitolare ai suoi piedi anche l’ex di Eros Ramazzotti. Una cosa è certa. Lo sportivo è tornato single da qualche mese, dopo aver chiuso la relazione con Sofia Resing, modella brasiliana con la quale aveva grandi progetti. Anche in questo caso, evidentemente, qualcosa è andato storto.

Eros sempre single, Marica alla ricerca del principe azzurro

Se Marica è alla ricerca del principe azzurro – si pensava fosse Charley Vezza ma non è stato così. E a quanto pare non lo è nemmeno Paul Ferrari. Forse Borriello? Chissà… -, Eros Ramazzotti sembra che si stia godendo la vita da single. Nonostante la cronaca rosa continui a pedinarlo, affibbiandogli un nuovo amore a cadenza settimanale (che lui prontamente smentisce), il cantante romano se ne sta sempre solo soletto, mantenendosi in forma e stando vicinissimo ai suoi figli. Con Marica, nonostante il naufragio matrimoniale, i rapporti sono rimasti ottimi. “Una grande madre”, l’ha definita Eros, proteggendola dalle malelingue.