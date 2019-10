Borriello e la fidanzata Sofia: grandi progetti all’orizzonte, il gossip

Marco Borriello e la fidanzata Sofia al culmine dell’amore

Procede a gonfie vela la love story tra l’ex calciatore Marco Borriello e la bella Sofia Resing. Bruna, sguardo magnetico e fisico statuario, la modella brasiliana è ormai la spalla del fidanzato, come risulta dai continui avvistamenti della coppia. Sempre insieme, inseparabili, un corpo e un’anima, canterebbe qualcuno. Come racconta la rivista Chi, pare che i due abbiano scelto Ibiza e la splendida villa di lui per vivere questa storia romantica alla luce del sole, ma lontani da occhi troppo indiscreti.

Borriello e Sofia: tra impegni lavorativi e fughe romantiche

Marco e Sofia sono apparsi sempre più innamorati e felici agli eventi più mondani dell’ultimo periodo. Basti pensare alla Fashion Week di Milano, manifestazione che a settembre ha visto la coppia più chiacchierata dell’estate partecipare insieme (la dolce metà del calciatore è, inoltre, proprietaria di una linea di costumi da lei pensata), senza nascondere la complicità e il profondo legame che li unisce. E come in ogni storia d’amore che si rispetti, i due amanti hanno scelto Parigi come meta di una dolce fuga romantica, prima di fare ritorno al nido che stanno costruendo ad Ibiza, luogo particolarmente apprezzato da Borriello.

Fiori d’arancio per Marco Borriello e Sofia?

I due convoleranno a nozze? La domanda sorge spontanea visto che ci sono tutti i presupposti per una storia che ha tutta l’aria di essere l’isola felice dell’ex calciatore e della carismatica modella. Sicuramente, Marco Borriello ha deciso di fare sul serio e pensare più in grande. Magari ci sarà posto per un bebè? Si vedrà con il tempo, per ora basta anche perdersi nei vicoli parigini.