Mariana Rodriguez e Simone Susinna sono tornati insieme

Mariana Rodriguez e Simone Susinna stanno di nuovo insieme

Crisi rientrata tra Mariana Rodriguez e Simone Susinna. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi sono tornati insieme. Ad annunciarlo la modella venezuelana su Instagram, dove ha condiviso uno scatto col fidanzato siciliano. “Non bisogna capire, bisogna amare”, ha scritto l’ex di Pechino Express. Il post ha subito fatto incetta di like e commenti: Mariana e Simone rappresentano indubbiamente una delle coppie più belle dello showbiz italiano. La sud americana e il modello si erano allontanati qualche mese fa, più precisamente dopo lo scorso Natale. A chiudere il rapporto era stato Simone, che non aveva digerito la scelta della fidanzata di trascorrere l’ultimo dell’anno lontano da lui. “Ho semplicemente detto a Simone che sentivo l’esigenza di trascorrere il Capodanno con i miei genitori, che si sono trasferiti in Argentina e non vedevo da cinque anni. Ma lui non ha capito. Avevamo programmato di andare in montagna con gli amici. Ma all’ultimo ho deciso di dare buca a tutti, Simone compreso“, aveva raccontato la Rodriguez.

Simone Susinna aveva lasciato Mariana Rodriguez a Capodanno

“Mi ha chiesto perché non avessi rinviato il mio viaggio di una settimana, così saremmo potuti partire insieme. Non ci vedevo nulla di male a trascorrere il Capodanno separati, visto che abbiamo sempre fatto tutto insieme. Ha detto che ho un carattere troppo forte e che tra noi era finita“, aveva spiegato la 27enne. “All’inizio della nostra storia litigavamo spesso perché abbiamo due caratteri molto diversi, ma poi lui è cresciuto parecchio come uomo ed è cambiato in meglio. Quindi non capisco perché sia finita”, aveva aggiunto.

La storia d’amore tra Simone Susinna e Mariana Rodriguez

Mariana e Simone si sono conosciuti e innamorati nella primavera del 2017. Lei era reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip mentre lui da quella all’Isola dei Famosi, dove è arrivato secondo dopo Raz Degan.