Mariana Rodriguez e Simone Susinna si sono lasciati a un passo dal matrimonio

Simone Susinna e Mariana Rodriguez non stanno più insieme

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Mariana Rodriguez e Simone Susinna. Ad annunciarlo la modella venezuelana sulle pagine del settimanale Nuovo. La rottura è avvenuta lo scorso dicembre, qualche giorno prima di Capodanno. A chiudere il rapporto il modello siciliano, che non ha digerito la scelta della fidanzata di trascorrere l’ultimo dell’anno lontano da lui. “Ho semplicemente detto a Simone che sentivo l’esigenza di trascorrere il Capodanno con i miei genitori, che si sono trasferiti in Argentina e non vedevo da cinque anni. Ma lui non ha capito. Avevamo programmato di andare in montagna con gli amici. Ma all’ultimo ho deciso di dare buca a tutti, Simone compreso“, ha raccontato l’ex concorrente di Pechino Express e Grande Fratello Vip.

Simone Susinna ha lasciato Mariana Rodriguez a Capodanno

“Mi ha chiesto perché non avessi rinviato il mio viaggio di una settimana, così saremmo potuti partire insieme. Non ci vedevo nulla di male a trascorrere il Capodanno separati, visto che abbiamo sempre fatto tutto insieme. Ha detto che ho un carattere troppo forte e che tra noi era finita“, ha spiegato la modella 27enne. “All’inizio della nostra storia litigavamo spesso perché abbiamo due caratteri molto diversi, ma poi lui è cresciuto parecchio come uomo ed è cambiato in meglio. Quindi non capisco perché sia finita”, ha aggiunto la sud americana.

La storia d’amore tra Simone Susinna e Mariana Rodriguez

Mariana e Simone si sono conosciuti e innamorati nella primavera del 2017. Lei era reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip mentre lui da quella all’Isola dei Famosi, dove è arrivato secondo dopo Raz Degan. Per circa due anni la coppia è stata inseparabile e sognava il matrimonio. Ma prima di Capodanno qualcosa tra la Rodriguez e Susinna si è rotto e la storia è così terminata.