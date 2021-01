Maria Teresa Ruta, parla Roberto: le bugie di Guenda, “Ha chiesto scusa”

Il produttore fa chiarezza sulla compagna: non ha mai abbandonato i suoi figli per stare con lui

Torna a galla il rapporto, spesso conflittuale, tra Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Mesi fa al Grande Fratello Vip si è parlato della scelta della presentatrice di andare via di casa per stare con l’attuale compagno, il produttore Roberto Zappulla. Una storia che ha indignato parecchi telespettatori ma a quanto pare non è andata davvero come è stata raccontata nel programma di Alfonso Signorini.

Sulle pagine del settimanale Di Più Tv Roberto Zappulla ha dato la sua versione dei fatti, chiarendo che la situazione è stata leggermente travisata. Tanto che Guenda Goria, una volta uscita dal Grande Fratello Vip, ha telefonato al compagno di Maria Teresa Ruta per chiedere scusa. Zappulla ha puntualizzato che la Ruta non ha mai abbandonato i figli avuti dall’ex marito, il giornalista Amedeo Goria:

“È vero che io e Maria Teresa abbiamo subito deciso di andare a vivere sotto lo stesso tetto perché eravamo già grandicelli e volevamo provare ad avere un figlio nostro che, purtroppo, non è mai arrivato. Maria Teresa non ha però mai abbandonato i suoi figli per me: io e lei facevamo avanti e indietro tra Milano, dove abitavamo con i ragazzi, e Luino, dove possediamo una seconda casa. Quando noi non c’eravamo i ragazzi stavano con una tata, mai da soli”

Zappulla ha ribadito che Maria Teresa Ruta è sempre stata molto presente e attenta alla vita dei suoi ragazzi. Ma allora perché Guenda Goria ha parlato a sproposito al Grande Fratello Vip? Questa la rivelazione di Roberto:

“Guenda ha detto in tv quello che ha provato in quel periodo. Probabilmente lei si è sentita davvero abbandonata dalla madre, ha sofferto. E mi dispiace. Se è stato così io e sua madre non ce ne siamo resi conto. Anche perché Guenda, a 19 anni, è andata a convivere con il suo fidanzato di allora, quindi da quel momento abbiamo iniziato a vederci un po’ meno”

Roberto Zappulla ha spifferato di aver ricevuto una telefonata da Guenda Goria appena l’avventura della ragazza al Grande Fratello Vip è terminata:

“Mi ha chiesto scusa per quello che aveva detto. Ma le ho risposto di stare tranquilla, avevo capito perfettamente il suo sfogo”

Il produttore ha fin da subito instaurato un bel legame con Guenda e Gianamedeo e lo stesso ha fatto Maria Teresa Ruta con il figlio di Zappulla, il 18enne Manuel nato da un precedente legame. Roberto ha ammesso di sentire molto la mancanza di Maria Teresa, con la quale fa coppia fissa ormai da quindici anni. Nonostante il trascorrere del tempo Roberto e Maria Teresa non hanno mai vissuto alcuna crisi.

Ad oggi i due non sono ancora sposati anche se nei loro viaggi intorno al mondo hanno organizzato più di qualche cerimonia simbolica. Roberto Zappulla ha però assicurato che appena il Grande Fratello Vip finirà chiederà la mano di Maria Teresa Ruta, indubbiamente la donna della sua vita. La Ruta e Roberto stanno insieme dal 2006: si sono conosciuti grazie a un programma tv dove lei era la conduttrice e lui il produttore.