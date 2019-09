Maria Monsè quinto matrimonio in arrivo: “Ecco perché lo faccio”

Maria Monsè sposa il marito Salvatore per la quinta volta

Nel 2020 Maria Monsè sposerà di nuovo il marito Salvatore, conosciuto quasi venti anni fa ad una festa. È la quinta volta che la soubrette e l’imprenditore rinnovano i voti nuziali. Maria ha già sposato il padre della figlia Perla quattro volte: prima con rito civile, poi con rito religioso e infine rinnovando due volte le promesse di matrimonio. E dopo le ultime nozze di pizzo, andate in onda a Pomeriggio 5 qualche mese fa tra auguri e critiche, la Monsè sta cominciando ad organizzare le nozze d’avorio, che simboleggiano il 14esimo anniversario di matrimonio. Una ricorrenza importante che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip vuole festeggiare con le dovute attenzioni.

Perché Maria Monsè vuole sposarsi per la quinta volta

Ma perché Maria Monsé vuole sposare il marito Salvatore per la quinta volta? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato il motivo al settimanale Lei: “Siamo due persone romantiche e pure nostra figlia Perla lo è altrettanto, quindi ci fa piacere rinnovare la promessa matrimoniale. L’abbiamo reso pubblico per lanciare un messaggio a tutte le persone che, al giorno d’oggi, hanno perso questo senso del matrimonio“. La Monsè ha poi aggiunto: “Sono una donna romantica e anche un po’ all’antica, conservatrice dei valori di un tempo come appunto la famiglia. Sono cresciuto in Sicilia con questo tipo di educazione e ci tengo a portarla avanti. Il matrimonio è un sogno a cui tener fede sempre”.

Maria Monsè vuole allargare la famiglia con il marito

Oltre al quinto matrimonio e alla Cresima di Perla, prevista per l’autunno di quest’anno, Maria Monsè sogna pure di allargare la famiglia per il prossimo anno. Dopo diversi tentativi l’opinionista di Barbara d’Urso ha deciso di intraprendere il percorso della fecondazione assistita.