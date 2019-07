Maria Monsè: “Faccio un figlio con la fecondazione assistita”

Maria Monsè vuole un altro figlio a 45 anni

Maria Monsè è pronta a diventare di nuovo mamma. La soubrette lanciata da Non è la Rai vuole dare un fratellino o una sorellina alla piccola Perla Maria, che oggi ha 12 anni. In realtà il progetto di allargare la famiglia è nell’aria da tempo ma Maria e il marito Salvatore non sono mai riusciti a realizzarlo. Per questo oggi la Monsè ha deciso di provare la fecondazione assistita, tecnica che permette alle persone più in là con l’età di avere dei bambini. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, l’opinionista di Barbara d’Urso ha scelto di affidarsi ad una famosa ginecologa di Roma che ha aiutato tante vip a diventare mamme anche se non erano più giovanissime.

Maria Monsè presto di nuovo incinta con la fecondazione assistita

“Lo sa soltanto il cielo quanto mio marito e io abbiamo provato ad avere un altro figlio in tutti questi anni. Purtroppo le cose non sono andate come speravamo, tra la delusione di mia figlia e il mio immenso dolore per non essere riuscita a darle un fratellino. Ora però quello di allargare la famiglia non è più soltanto un sogno perché a 45 anni ho deciso di fare un figlio con la fecondazione assistita“, ha dichiarato Maria Monsè a Grand Hotel. Una scelta non facile: intraprendere un percorso del genere significa sottoporsi ad un bombardamento ormonale a basa di estrogeni e progesterone che porta a numerosi effetti collaterali come il pianto facile e la cellulite.

Maria Monsè non è spaventata dal percorso della fecondazione

“Il cambiamento ormonale non mi spaventa, anzi, mi incuriosisce. Se tutto dovesse andare bene, avrò finalmente delle foto con il pancione, visto che della prima gravidanza non ne ho nemmeno una. Allora infatti non c’era ancora l’abitudine di farsi i selfie o di scattare foto con i telefonini e il risultato è che non ho alcun ricordo di quel momento magico”, ha aggiunto Maria Monsè.