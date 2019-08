Maria Monsè sposa il marito per la 5 volta: nozze d’avorio in arrivo

Quinto matrimonio in arrivo per Maria Monsè

A Maria Monsè piacciono i matrimoni. Ma alla showgirl lanciata da Non è la Rai piace soprattutto consacrare il grande amore per il marito Salvatore, conosciuto quasi venti anni fa. Per questo Maria ha sposato l’imprenditore quattro volte: prima con rito civile, poi con rito religioso e infine rinnovando due volte le promesse di matrimonio. E dopo le ultime nozze di pizzo, andate in onda a Pomeriggio 5 qualche mese fa, la Monsè sta cominciando ad organizzare le nozze d’avorio. Nel 2020, infatti, Salvatore e Maria brinderanno al quattordicesimo anno da marito e moglie. Una ricorrenza importante che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip vuole festeggiare con le dovute attenzioni.

Le dichiarazioni di Maria Monsè sulle nozze d’avorio

“Mi sono sposata quattro volte e lo faremo ancora. Festeggeremo le nozze di avorio. Quindi Salvatore potrebbe indossare un abito interamente ricoperto di cornetti d’avorio, che portano anche bene!”, ha dichiarato Maria Monsè alla rivista Vero. Prima del quinto matrimonio c’è però un altro importante evento da festeggiare: la Cresima di Perla Maria. Il grande giorno è fissato al prossimo ottobre e la Monsè sta già curando l’evento nei minimi dettagli, con la collaborazione di una cake designer e di una wedding planner. “Sarà una cosa molto particolare: pur rispettando il sacramento, stiamo studiando una festa a tema. Non sarà il classico pranzo della cresima, ma un vero e proprio party con il quale accontenteremo sia gli adulti sia le ragazze della sua età, con tanta musica e tanti balli”, ha spiegato la 45enne.

Maria Monsè vuole allargare la famiglia con il marito

Oltre al quinto matrimonio e alla Cresima di Perla, Maria Monsè sogna pure di allargare la famiglia per il prossimo anno. Dopo diversi tentativi l’opinionista di Barbara d’Urso ha deciso di intraprendere il percorso della fecondazione assistita.