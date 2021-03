Maria Monsè dopo la foto sconvolgente con la figlia: “Non c’è nulla di male”

L’ex ragazza di Non è la Rai ha risposto alle critiche feroci di Selvaggia Lucarelli, che ha tirato in ballo Barbara d’Urso

Non è tardata ad arrivare la replica di Maria Monsè dopo che la sua foto Instagram con la figlia 14enne Perla è diventato un vero e proprio caso sul web. La soubrette, da anni opinionista di Barbara d’Urso, ha condiviso sul suo account una foto bollente, dove la piccola Perla – non ancora maggiorenne – è coperta solo da un micro costume. Uno scatto che potete vedere più in basso che ha scatenato gli haters e soprattutto Selvaggia Lucarelli, che ha puntato il dito contro la Monsè per il modo in cui sta crescendo la sua erede.

Maria si è difesa in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, nella quale ha ribadito che il suo rapporto con Perla, che sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo come la mamma, è sano. Niente assistenti sociali, dunque, come auspicato da qualcuno.

Maria Monsè è stata chiara e non è di certo pentita della situazione:

“Quello che dispiace è che un sano rapporto madre-figlia debba essere oggetto di critica offensiva nei miei confronti oltre ad essere usato per proferire attacchi alla signora Barbara d’Urso, amatissima dal pubblico”

L’ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip ha aggiunto più che mai convinta della sua posizione:

“Mi viene mossa una critica per una foto esclusivamente con scopo denigratorio e che di certo non può essere qualificata “disturbante”. Disturbante, secondo i miei criteri di valutazione, è quella persona che prima partecipa al reality La Fattoria (partecipammo insieme nel 2006) mandato in onda sulla stessa rete televisiva che oggi invece attacca unitamente alla sua conduttrice di punta ovvero la d’Urso anziché esserle riconoscente”

Maria Monsè ha concluso con un’altra stoccata a Selvaggia Lucarelli:

“Forse ciò che disturba è il fatto che io a 47 anni posso permettermi ancora di fare degli scatti mettendo in mostra quanto natura mi ha dotato e purtroppo c’è chi invece alla mia stessa età non può farlo… e per andare in spa, avrei dovuto mettere il burqa a mia figlia?”

Selvaggia Lucarelli non ha ancora commentato le dichiarazioni di Maria Monsè. Non ha detto la sua neppure Barbara d’Urso: non è escluso però che l’argomento venga trattato nelle prossime puntate di Pomeriggio 5. Nel programma pomeridiano di Canale 5 si parla spesso dell’argomento genitori e figli.

Non è la prima volta che Maria Monsè fa discutere per via del suo rapporto con la figlia Perla. Tre anni fa hanno fatto chiacchierare le incursioni della bambina in tv, dove ha difeso a spada tratta l’esperienza della madre al Grande Fratello Vip.

Di recente, invece, Maria è finita al centro delle critiche perché ha già portato la figlia dal chirurgo plastico. Perla, neppure 15enne, si è infatti sottoposta a delle punturine per rimodellare il naso troppo ingombrante.

Una scelta, quella della Monsè, che ha scatenato una vera e propria polemica in tv ma anche sui social network. La Monsè ha però assicurato che ha solo cercato un modo per aumentare l’autostima della piccola Perla.