Raffaella Mennoia e Maria De Filippi: vacanze insieme ad Ansedonia

Lo scandalo che ha travolto recentemente Uomini e Donne non ha annullato i consueti impegni estivi di Maria De Filippi e Raffaella Mennoia. Ogni anno, ad agosto, l’autrice del Trono Classico e di Temptation Island Nip e Vip trascorre qualche giorno di relax nella villa di Maria ad Ansedonia, in Toscana. Le polemiche delle ultime settimane non hanno impedito alle due di vedersi e di passare dei momenti di vacanza, fatti di serenità e tranquillità. Maria e Raffaella sono colleghe e amiche da quasi venti anni e si fidano ciecamente l’una dell’altra. Come potete vedere nelle foto più in basso, pubblicate dal settimanale Gente nel numero in edicola da venerdì 23 agosto, la Mennoia è stata ospite della villa e dello yacht di Maria in Toscana. Con le due altri collaboratori della De Filippi e il figlio Gabriele, che ha 27 anni e lavora nella casa di produzione della madre, la Fascino.

Raffaella Mennoia al centro di uno scandalo per il suo lavoro a Uomini e Donne

A bordo dello yacht Ares, dove Maria De Filippi ama trascorre le sue giornate estive in compagnia di numerosi amici e colleghi, Raffaella Mennoia si sarà sicuramente sfogata in merito alla vicenda degli ultimi giorni. Mario Serpa e Teresa Cilia, rispettivamente ex corteggiatore del Trono Gay ed ex tronista del Trono Classico, hanno rivolto pesanti accuse alla Mennoia. Rea, a detta dei suoi accusatori, di presunti sospetti e congiure dietro le quinte della storica trasmissione Mediaset. Al momento la De Filippi non si è espressa sulla vicenda, se non con un breve comunicato pubblicato sui canali social della redazione di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: l’ultimo sfogo di Raffaella Mennoia dopo le vacanze

La fidanzata di Alessio Sakara è riapparsa su Instagram in un lungo video in seguito ad alcuni giorni di silenzio. “Voglio dirvi che dopo quello che è successo in queste ultime tre settimane, ho mio malgrado e con non poco stupore dovuto fare delle riflessioni che riguardano Instagram e più che altro quello che questi social possono causare. Ho letto degli insulti gravissimi che se avessi commesso una strage sarebbero stati meno aggressivi. Commenti che naturalmente raccontano molto di chi li scrive e ben poco sulla mia persona. Voglio però ringraziare chi ha speso parole gentili in questo periodo. Non voglio aggiungere nient’altro rispetto a questa situazione che mi ha vista coinvolta mio malgrado. Poi posso solamente dire che sto per tornare in Italia dove dovrò preparare un’altra valigia e partire per la Sardegna per Temptation Island Vip”, ha dichiarato su Instagram la Mennoia che, dopo i giorni trascorsi ad Ansedonia, è volata a Miami.