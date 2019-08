Uomini e Donne news, caos dietro le quinte: il comunicato della redazione

Il comunicato della redazione di Maria De Filippi dopo il caos scoppiato a Uomini e Donne

Uomini e Donne continua a far discutere. Nonostante la pausa estiva in questi giorni il programma Mediaset è al centro di una vera e propria querelle sui social network. Diversi ex protagonisti della corte di Maria De Filippi hanno avuto da ridire su alcuni meccanismi della trasmissione e hanno puntato il dito contro Raffaella Mennoia, da anni a capo della redazione del dating show. Dopo quanto accaduto negli ultimi giorni gli autori del format hanno deciso di diffondere, attraverso i canali social Facebook e Instagram, un comunicato nel quale è stata chiarita la loro presa di posizione. Presa di posizione presa anche dalla De Filippi, che è il volto della trasmissione da ben venti anni.

Cosa ha scritto la redazione di Uomini e Donne nell’ultimo comunicato

“Recentemente si leggono sui social, a proposito di Uomini e Donne, svariate sciocchezze. Alcune innocue e altre più equivoche, dove si promettono chissà quali grandi rivelazioni, che poi purtroppo non arrivano mai”, si premette nel comunicato di Uomini e Donne. “Ora, noi vogliamo e dobbiamo essere ben pazienti, ma fino ad un certo punto…oltre al quale diventa d’obbligo far partire diffide e denunce”, si legge. E poi ancora: “La morale purtroppo è sempre questa: a chi ha deciso di partecipare al programma cercando una soluzione per la vita che poi non è arrivata (non ci siamo mai posti come risolutori di vita), è rimasto un indigeribile amaro in bocca che fa scrivere grandi sciocchezze”. Infine: “Lasciamo a voi che leggete il compito di saper individuare i “rosiconi” e vi auguriamo un felice agosto 2019. La produzione anche a nome di MDF”.

L’ultimo scontro su Instagram tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilia

Cosa succederà dopo la diffusione del comunicato della redazione? Nei giorni scorsi ci sono state delle diatribe tra Mario Serpa, Gianni Sperti, Raffaella Mennoia e Jack Vanore. L’ultimo acceso confronto è invece arrivato, proprio poche ore fa, tra Raffaella e l’ex tronista Teresa Cilia.