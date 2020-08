Maria De Filippi, tumori cane: “Mi sento davvero male”

Il legame tra Maria De Filippi e i suoi cani è indissolubile. Ha sempre mostrato quanto forte sia il suo affetto nei confronti degli amici a quattro zampe, per Ugo e Filippa, i cani che ha cresciuto con amore assieme a Maurizio Costanzo e che fanno parte – come la definisce lei stessa – della sua famiglia allargata. Ha però sofferto molto per loro, soprattutto per Ugo, cagnolone di 15 anni che ha dovuto lottare contro due tumori. Nel corso della sua longeva vita, ha avuto altri problemi di salute che hanno preoccupato terribilmente la conduttrice che, durante un’inedita intervista al settimanale Chi, ha voluto parlare proprio dei suoi animali domestici, che porta sempre con sé, anche in vacanza. Più volte è stata beccata assieme a Filippa e Ugo durante la quarantena: li ha portati più volte a spasso, ovviamente senza allontanarsi troppo dalla sua abitazione, rispettando tutte le norme anti-covid. Ora ha deciso di parlare proprio di loro, una parte fondamentale della propria vita, dei quali non potrebbe mai fare a meno.

Cani Maria De Filippi, preoccupata per i tumori: la sofferenza per Ugo

Maria De Filippi ha confessato di aver sofferto molto per Ugo perché ha avuto due tumori che l’hanno fatta temere il peggio. Alla rivista Chi, ha spiegato quello che ha provato per lui nei momenti più difficili: “Lui è sopravvissuto a tutto e per me è stata paura e sofferenza”. Ogni volta è stata messa davanti a scelte molto dure da fare: “Se l’umano decide per se stesso che cosa è giusto fare o meno, per il cane invece la decisione la prendo io e mi sento davvero male”. Una sofferenza, questa, che la De Filippi vuole chiamare in un modo semplice ma potente al tempo stesso: amore. Questo prova per le sue speciali creature, che sono parte integrante della sua famiglia. Nel nuovo programma televisivo che condurrà forse con Sabrina Ferilli, potrebbe esserci spazio anche per Ugo e Filippa, visto che si parlerà dei momenti salienti della vita e della carriera delle due amiche.

Confessione su Maurizio Costanzo, Maria De Filippi parla del suo legame col gatto Filippo

Maria De Filippi, durante l’intervista, ha confessato che non riuscirebbe a vivere senza i suoi cani e che ormai è diventata persino una piccola infermiera: ha imparato a fare le punture e a prendersi cura di entrambi in tutti i modi possibili e immaginabili. Ha poi spiegato che invece Maurizio Costanzo è legatissimo a Filippo, il suo gatto, per il quale si assenta dal lavoro ogniqualvolta deve portarlo dal veterinario. Un’immagine stupenda, quella che danno Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, che recentemente hanno anche confessato qual è il loro programma preferito che seguono insieme.