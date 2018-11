Maria De Filippi torna a parlare di Sara Affi Fella: “All’inizio non ci credevo”

Maria De Filippi parla nuovamente di Sara Affi Fella a Uomini e Donne: la confessione a distanza di tempo

Maria De Filippi torna a parlare nuovamente di Sara Affi Fella a Uomini e Donne. Nel corso della puntata del Trono Classico del 15 novembre, si parla della complicità tra Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglia. Sia Gianni Sperti che Tina Cipollari hanno dei seri dubbi su entrambi. I due opinionisti credono che siano d’accordo e che stiano, dunque, prendendo in giro il programma. Maria sembra non voler più sbagliare e confessa di non fidarsi più di nessun tronista. Dopo quanto accaduto con Sara, la De Filippi ha deciso di non fidarsi più dell’istinto. La conduttrice ha avuto una bella impressione quando ha conosciuto la Affi Fella. Proprio per tale motivo, credeva in lei e ha deciso di farla sedere sul trono per diversi mesi. Poi è venuta a conoscenza di una storia che mai avrebbe immaginato di sapere. Sara stava insieme all’ex Nicola Panico durante la sua esperienza sul trono. Maria, da quel momento in poi, ha deciso di cambiare, non fidandosi più delle impressioni.

Maria De Filippi credeva in Sara Affi Fella: la conduttrice ora non si fida di nessun tronista

Quando ha comunicato a Maria quanto scoperto su Sara non riusciva a crederci. La conduttrice credeva molto nella Affi Fella, in quanto le aveva sempre dato una bella impressione. Proprio per tale motivo, la redazione le ha inviato i messaggi che l’ex tronista si scambiava con Panico. Di fronte a queste conversazioni ha avuto la prova che mai si sarebbe aspettata di vedere. “Se non avessi visto i messaggi non ci avrei creduto”, rivela apertamente la De Filippi. In seguito “ho dovuto convincermi del contrario, mi ero fidata di un’impressione, ci credevo”. Dichiarazioni molto importanti quelle della conduttrice, che sicuramente è rimasta molto male per quanto fatto da Sara.

Maria De Filippi non crede a Lorenzo Riccardi: il tronista accusato insieme a Giulia Cavaglia

Con questo discorso Maria cerca di far capire a Lorenzo che non si fida di nessuno. Sebbene lui le faccia una bella impressione, la De Filippi non ha intenzione di credergli al 100 per cento. Sono tanti i telespettatori convinti che Riccardi e Giulia siano d’accordo. Gianni e Tina ne sono certi.