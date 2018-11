Uomini e Donne news, Lorenzo e Giulia sotto accusa: lei non torna?

News Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglia: lei non torna in studio? Tutti i dettagli

Lorenzo e Giulia finiscono spesso al centro dell’attenzione nel corso delle ultimissime registrazioni di Uomini e Donne. A quanto pare, il tronista di Milano e la sua corteggiatrice potrebbero non raccontarla giusta. In tanti hanno iniziato a pensare che i due si conoscano e si possano essere messi d’accordo. In ogni caso, ad aver fatto allarmare più di tutti il pubblico e non solo è stata la Cavaglia. L’atteggiamento della ragazza e le segnalazioni arrivate hanno fatto storcere il naso a molti. Nonostante ciò, Riccardi pare essere ancora convinto di voler continuare a conoscerla. In tutto ciò, nell’ultimissima registrazione c’è stato un colpo di scena del tutto inaspettato.

Giulia non era presente in studio alla registrazione del Trono Classico avvenuta l’8 Novembre 2018. Maria De Filippi mostra il filmato in cui viene comunicato al tronista che la ragazza non sarebbe stata presente in puntata. Di fronte a tale comunicazione, il giovane ha deciso di non portarla più in esterna e di uscire invece con Alice. Quando viene fatto sapere il tutto alla diretta interessata, la Cavaglia attacca Riccardi accusandolo di essere un nullafacente e per questo di non essere in grado di capire cosa voglia dire avere degli importanti impegni di lavoro. Di fronte a determinate parole, lui si infuria. La padrona di casa chiede perciò se ha intenzione di eliminarla, ma lui rivela di non sapere ancora cosa fare. A questo punto, tutti si chiedono cosa deciderà di fare il ragazzo di Milano.

Uomini e Donne: Lorenzo e Giulia non convincono nessuno, qual è la verità?

La scelta di Lorenzo si aspettare a decidere se eliminare o meno Giulia lascia tutti a bocca aperta. Per come si è fatto conoscere, in tanti erano convinti che il tronista la mandasse via senza troppo se e ma. In ogni caso, non lo ha fatto. Proprio a causa di questo motivo, i dubbi su una loro precedente conoscenza continuano a circolare sul web e non solo, diventando anche sempre più insistenti. Adesso, la domanda è una sola: la Cavaglia tonerà mai in trasmissione oppure no!?