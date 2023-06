Maria De Filippi sceglie Littizzetto: Rita Dalla Chiesa non ci sta

Notizia dei giorni scorsi, lanciata da Dagospia, vuole Luciana Littizzetto ingaggiata da Maria De Filippi a Tu Si Que Vales. La comica piemontese dovrebbe sostituire Teo Mammucari nella prossima edizione della trasmissione. Manca l’ufficialità, ma c’è da sottolineare che non è arrivata alcuna smentita. In più Sabrina Ferilli, altro volto storico del talent show di Canale Cinque, ha commentato la questione con una battuta, di fatto e indirettamente avallando l’arrivo di’ Lucianina’ nel team di TSQV. Tutti felici e contenti? Qualcuno sembra di no. Quel qualcuno è Rita Dalla Chiesa che ha attaccato, tramite un post social, la spalla di Fabio Fazio.

“Non giudico, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Felice che approdi a Mediaset. Sarà importante però la coerenza che dimostrerà, ricordandosi di tutte le battute che hanno fatto in questi anni sul presidente Silvio Berlusconi. Se la notizia fosse vera, infatti, andrebbe a lavorare a casa sua…”. Così Rita Dalla Chiesa. Una stoccata direttissima alla Littizzetto. Da rimarcare che l’ex volto di Forum non è proprio un persona ‘neutra’ essendo una deputata di Forza Italia.

Ammesso e non concesso che la comica sbarchi e TSQV, un paio di considerazioni: ora che Che Tempo Che Fa è approdato su Nove, è evidente che sia Fazio sia la Littizzetto abbiano un contratto meno vincolante rispetto a quello che firmavano con la Rai. Altrimenti detto sembra che possano anche lavorare altrove. Maria De Filippi, che da anni è amica di ‘Lucianina”, avrebbe subito colto la palla al balzo, non lasciandosi sfuggire l’opportunità di arruolare nel suo programma la piemontese.

Per quel che riguarda l’intervento di Rita Dalla Chiesa, non si è innanzi a una bordata del tutto gratuita. Un filo di logica c’è: in effetti la Littizzetto, con la sua proverbiale ironia caustica, ha pungolato in svariate occasioni Berlusconi. Non c’è quindi da stupirsi che se andrà a lavorare in ‘casa sua’, dietro, si presume, lauto compenso, qualcuno, in questo caso la Dalla Chiesa, può inneggiare a una dose di incoerenza .

Dall’altro lato c’è il discorso sulla professionalità e sul libero mercato: negli anni Mediaset ha dimostrato di ospitare più volte anche personaggi non “allineati” politicamente con la proprietà, guardando più ai risultati che un professionista è in grado di portare piuttosto che alla sua fede politica. Insomma, se la Littizzetto sbarcherà a Tu si que vales non sarà uno scandalo, anche se è comprensibile che qualcuno potrebbe alzare la mano e mugugnare.