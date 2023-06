TSQV c’è Littizzetto, via Mammucari: il commento epico della Ferilli

Cambiamenti per Tu Sì Que Vales, che accoglierà la nota conduttrice nella giuria, al posto di Teo: ecco come Ferilli commenta la notizia

Sbarca a Tu Sì Que Vales Luciana Littizzetto, nel ruolo di giurata. Secondo il retroscena lanciata da Dagospia, la conduttrice approderà nel programma Mediaset al posto di Teo Mammucari. Dunque, pare proprio che quest’ultimo non sarà presente nella giuria della prossima edizione. Al contrario ci sarà sicuramente Sabrina Ferilli, che già pensa a ciò che accadrà nelle prossime puntate. Infatti, l’attrice spera vivamente che Giovannino, l’ormai famoso piccoletto dispettoso che l’ha presa di punta, se la pigli con la Littizzetto.

“Spero che er piccoletto glielo rifilino a lei!”, questo il commento condiviso in queste ore sotto il post su Instagram condiviso da Trash Italiano. Sabrina Ferilli spera proprio di non avere ancora a che fare con Giovannino, che potrebbe trovare un’altra sua ‘vittima’ in Luciana Littizzetto. Tempo di cambiamenti per le prossime stagioni televisive, tra conferme e uscite di scena. Molto probabilmente saranno confermati nella giuria, oltre la Ferilli, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Non mancherà di sicuro all’appello anche Maria De Filippi.

Luciana Littizzetto dalla Rai a Mediaset da Maria De Filippi

Luciana Littizzetto ha da poco lasciato la Rai con Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che fa. Insieme sono approdati sul canale Nove. Nel futuro lavorativo della conduttrice, a quanto pare, c’è un posto su Canale 5, da Maria De Filippi, a Tu Sì Que Vales. E anche qui non mancheranno i cambiamenti, visto che Teo Mammucari non sarà in giuria. Nei mesi scorsi ha, inoltre, annunciato la fine della sua avventura a Le Iene dopo oltre 10 anni.

Questi per molti sono mesi di grandi cambiamenti. Risale allo scorso mese di maggio l’annuncio fatto sull’addio di Fabio Fazio e Littizzetto alla Rai, passando a Discovery. L’appuntamento con i due presentatori è fissato per il prossimo autunno su Canale 5. Nel corso dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa su Rai 3, Littizzetto ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera con una lettera, nella quale non sono mancate le frecciate per Viale Mazzini.

Ora i telespettatori sono curiosi di vederla rivestire il ruolo di giurata a Tu Sì Que Vales. Non è la prima volta che lavora a fianco di Maria De Filippi. Quest’ultima a C’è posta per te ha sempre riservato un posto alla sua collega, per offrire ai telespettatori momenti di svago e risate.