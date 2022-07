Tu si que vales 2022: più spazio a Giovannino nelle nuove puntate

By

Tu si que vales è ormai una certezza nel palinsesto televisivo autunnale di Canale 5. Il varietà del sabato sera è stato confermato dall’azienda anche per il 2022 e la nuova edizione partirà ufficialmente il prossimo sabato 17 settembre. Squadra che vince non si cambia e Maria De Filippi – che produce lo show con la sua casa di produzione Fascino – ha confermato conduttori e giurati ma con un’aggiunta speciale.

Al timone di Tu si que vales ritroveremo infatti Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria la stessa De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Non mancherà dietro e davanti le quinte neppure Giulia Stabile, la ballerina lanciata da Amici.

Come fa sapere Tv Blog, però, nelle nuove puntate di Tu si que vales ci sarà un protagonista in più: Giovannino. Il disturbatore di Sabrina Ferilli ha lasciato il segno e la De Filippi ha deciso di riservare a questo personaggio uno spazio maggiore in ogni puntata.

Una scelta che sicuramente piacerà al fedele pubblico di Tu si que vales, che ha apprezzato Giovannino fin dal suo ingresso nello studio Mediaset.

Chi è Giovannino di Tu si que vales

Sotto il mantello di Giovannino si nasconde l’attore e comico napoletano di 26 anni Giovanni Iovine. Dopo aver iniziato la sua carriera come animatore nei villaggi turistici, si è avvicinato al mondo del cinema e quindi della televisione: prima che a Tu sì que vales, ha recitato infatti nella terza stagione di Gomorra.

Ovviamente è stato il programma di Canale 5 Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerby, Teo Mammuccari a regalare grande popolarità a Giovannino. A Tu si que vales il ragazzo ha il compito di disturbare e punzecchiare Sabrina Ferilli con innumerevoli battibecchi, dispetti e scherzi esilaranti, al solo scopo, ovviamente, di far ridere il pubblico.

L’attore è molto attivo sui social: sia su Instagram con il profilo Giovannino_ufficiale che su Tiktok: @giovannino_ufficiale dove pubblica una miriade di scherzi e video esilaranti, tra cui anche quelli con l’attrice romana. Lo scorso anno è apparso inoltre in una puntata di Amici.