Tu si que vales, Mammucari lascia: arriva un’amica arcinota di Maria

Sorprendente cambiamento in arrivo a Tu si que vales. Oltre all’uscita della sua storica conduttrice Belen Rodriguez, la quale era al timone della trasmissione sin dalla sua prima edizione, pare che anche uno dei giudici non tornerà nel talent di Canale 5. Trattasi di Teo Mammucari, il quale, dopo l’addio a Le Iene, ha deciso di lasciare anche lo show di Maria De Filippi, proprio come la showgirl argentina. Ma, chi prenderà il suo posto? Ebbene, come svelato poco fa da Dagospia, a sedersi sulla famigerata poltrona della trasmissione sarà l’arcinota comica e amica di Maria, Luciana Littizzetto.

Tu si que vales: arriva Luciana Littizzetto

Dunque, dopo l’addio alla Rai, Luciana Littizzetto approda ufficialmente in Mediaset. Poche settimane fa, su Rai 3 è andata in onda l’ultima puntata di Che Tempo che Fa, il talk di Fabio Fazio in cui la comica è ospite fissa dal 2005. L’uscita di Fazio e Littizzetto dall’azienda in cui hanno lavorato per decenni non è stata sicuramente priva di polemiche e il dibattito su quella che si prepara essere una nuova Rai ‘sovranista‘ è ancora più acceso che mai. Ad ogni modo, Fabio e ‘Lucianina’ sono ormai una coppia di fatto e, insieme, porteranno Che Tempo che Fa sul canale Nove a partire dal prossimo autunno.

Ma, per la Littizzetto le novità non sono finite. Difatti, l’attrice entrerà presto a far parte della famiglia di Tu si que vales nel ruolo di giudice. Insieme a lei, sono stati riconfermati anche Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e, ovviamente, la padrona di casa Maria De Filippi. Maria e Luciana sono legate da un’amicizia che va avanti da diversi anni. Difatti, la conduttrice non ha mai perso occasione per ospitare la comica nei suoi programma, da C’è posta per te ad Amici.

Adesso, però, la De Filippi ha finalmente avuto la possibilità di poter avere la sua grande amica come presenza fissa in una sua trasmissione. Per questo, non ha perso tempo e non si è lasciata sfuggire l’occasione di renderla parte della giuria di Tu si que vales. La Littizzetto, inoltre, ha già maturato un’importante esperienza in tale ruolo. Nel 2017, è stata una dei giudici di Italia’s Got Talent su Tv8, un format molto simile a quello presente su Canale 5. Insomma, sicuramente ne vedremo delle belle.