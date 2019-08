Maria De Filippi in vacanza si confessa: “Non l’ho mai detto ai miei genitori”

Le vacanze di Maria De Filippi e le confessioni a Di Più

Le vacanze di Maria De Filippi ad Ansedonia vanno al top e la conduttrice più amata dagli italiani – possiamo dirlo, sì? – ha voluto prendersi una pausa per scambiare quattro chiacchiere con Oliviero Marchesi di Di Più; Maria ha raccontato del suo rapporto con Maurizio Costanzo e suo figlio Gabriele, di come negli anni molte cose siano cambiate e di come trascorre le sue vacanze in posti lontani dalla vita mondana e dal caos. Sappiamo tutti che la De Filippi ama fare questo tipo di vita per rilassarsi davvero e creare quella routine che invece si perde quando si lavora tutti i giorni in televisione, e il fatto che una donna così potente sia rimasta con i piedi per terra e mostri in ogni occasione grande umiltà non può che essere un esempio per tutti. Ed è anche una bella stoccatina seppur inconsapevole a chi crede di aver conquistato il mondo dopo aver raggiunto un milione di follower.

Maria De Filippi, la prima vacanza senza genitori a 18 anni: l’aneddoto

Dell’intervista ci ha particolarmente colpito uno stralcio in cui Maria De Filippi racconta di una vacanza, la prima che fece senza i suoi genitori, in cui si trovò a dover tornare a casa da sola con uno sconosciuto: “Avevo diciotto anni – queste le sue parole – e sono andata a Panarea con un gruppo di miei amiche: partire con loro, senza genitori né fratello, mi ha dato l’inebriante sensazione di essere diventata grande. Con quelle amiche, poi, sono andata in tanti altri posti: Corsica, Costa Azzurra, Salento. Erano vacanze piene di risate, dell’allegria della gioventù. Avevamo pochi soldi, ma ci adattavamo a tutto: dormivamo in postacci, mangiavamo schifezze, però ci divertivamo uguale. Ero avventurosa – ha raccontato a un certo punto – fin quasi all’incoscienza: alla fine del viaggio in Corsica, avevo finito i soldi e così sono tornata chiedendo un passaggio a un ragazzo che avevo conosciuto lì in vacanza. Quel ragazzo, ricordo, era di Sondrio, però doveva passare da Pavia, la mia città. Ebbene, dopo avere fatto con lui la traversata in traghetto fino a Savona, sono tornata da Savona a Pavia in autostrada su una Vespa 125, seduta dietro di lui. Non ho mai detto ai miei genitori che avevo viaggiato in Vespa in autostrada per centosessanta chilometri, per giunta con un ragazzo che era praticamente uno sconosciuto”. Viste queste ghiottissime informazioni, ora a Maria non resta che preparare un bell’appuntamento speciale per C’è posta per te perché questo ragazzo vogliamo conoscerlo; non volete mica che finisca tutto così, no?

Le ultime polemiche su Uomini e Donne

Intanto vi ricordiamo che continuano le polemiche su Uomini e Donne dopo le durissime accuse di Teresa Cilia a Raffaella Mennoia e i tanti che sono intervenuti sulla faccenda fino a quando è stata tirata in ballo persino Paola Frizziero che – come ben sapete – con questo mondo non vuole aver più nulla a che fare. Non sappiamo cosa ne pensa Maria e cosa deciderà di fare, ma siamo certi che qualche parola in più dovrà spenderla perché il programma è seguito da milioni e milioni di telespettatori che hanno diritto di sapere come stanno i fatti.