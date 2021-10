Maria De Filippi porta Sadeck da Tu sì que vales ad Amici: il ruolo

Maria De Filippi ne ha pensata un’altra delle sue. La conduttrice è rimasta molto colpita da un concorrente di Tu sì que vales, così tanto colpita da decidere di invitarlo anche in un’altra trasmissione. No, non ha preso un concorrente della Scuderia di Gerry Scotti per portarlo a Uomini e Donne. Si parla di un altro programma, ovvero Amici di Maria De Filippi. Per cui è un concorrente che si è presentato per il canto o per la danza. Il nome è saltato fuori nel daytime di Amici 21, perché è un premio messo in palio per gli allievi che si sono dimostrati volenterosi di imparare e studiare.

Nella scorsa puntata di Amici infatti Maria si è complimentata con i ballerini, punendo invece i cantanti con una gara improvvisa di cover. Oggi la gara è stata organizzata per gli allievi di danza, ma con un premio in palio. Ha mostrato in casetta un video per svelare il premio: una lezione e una coreografia con Sadeck. Lui è un coreografo di fama internazionale, ha collaborato anche con Shakira ma il pubblico italiano lo ha conosciuto nelle scorse settimane su Canale 5. Sadeck ha partecipato a Tu sì que vales, in quella occasione ha anche ballato insieme a Giulia Stabile. Anche al pubblico votante era piaciuto molto: Sabrina Ferilli ha letto un bel 97% “sì” sul tablet.

Era evidente che Maria fosse rimasta rapita da questo ballerino, ma oggi è arrivata la conferma. Sadeck dopo Tu sì que vales sbarca ad Amici 21 e farà una lezione con un ballerino della scuola. Non si sa se Maria lo inviterà anche in studio, è probabile nel caso in cui il ballerino che ha vinto la gara eseguirà la coreografia in puntata.

Chi è il ballerino di Amici 21 che ha vinto la lezione con Sadeck? La gara è andata in onda nel daytime, ma a dare i voti e a fare la classifica è stato Emanuel Lo. Al primo posto si è classificato Dario, con un bel 9. Ha vinto lui perché si è mostrato, nell’improvvisazione, bravo tecnicamente e anche versatile. Al secondo posto si è piazzato Christian con un 8.5: ha perso per la versatilità, che deve migliorare secondo Lo. Serena al terzo posto con un 8, a seguire Carola con un 7 – poteva andare meglio la dinamica – e infine Mattia con un 6, che non lo ha convinto nell’interpretazione.