Maria De Filippi, outfit western a Tu si que vales: marca e prezzo proibitivi

Maria De Filippi non è mai banale quando conduce e nemmeno quando si tratta di abbigliamento. Nella puntata di Tu si que vales trasmessa da Canale Cinque sabato 20 novembre, la moglie di Maurizio Costanzo ha optato per un pantalone e una camicia in stile western. Tutta ‘roba’ firmata Yves Saint Lauren, celebre casa di moda parigina fondata nel 1962. Closet Italy, profilo Instagram specializzato in abiti e acconciature vip, è risalito al prezzo dei capi indossati da ‘Queen Mary’. Se qualcuna ha intenzione di abbigliarsi nello stesso modo, sappia che non si tratta di indumenti facilmente accessibili. Altrimenti detto, serve che il proprio portafogli sia più che gonfio.

Closet Italy fa sapere che la camicia western a tinte tenui e a quadretti verdi, blu, viola, rossi e grigi ha un costo pari a 750 euro. Un prezzo esoso, ma nulla se paragonato ai pantaloni sportivi con coulisse color terra: in questo caso la cifra da sborsare è quasi 3mila euro. Per la precisione il capo è acquistabile sganciando 2.990 euro. Dunque, la somma tra camicia e pantalone tocca quota 3.740 euro.

Anche nella puntata in onda sette giorni fa, sabato 13 novembre, Maria ha optato per un vestito di Yves Saint Lauren. E anche in quel frangente si è trattato di cifre proibitive. Nella fattispecie ha calzato un tailleur pied de poule, a fantasia e di gran moda, particolarmente azzeccato per il periodo autunnale. Un completo raffinato ed elegante che la pavese ha scelto di abbinare a un top e a tacchi neri.

Parlando di numeri, la sola giacca, in misto lana, con colletto nero a contrasto e con la fodera interna in seta, costa 2.190 euro. Il pantalone lo si può invece comprare per 799 euro.

Spostandosi invece sui gioielli, a volte la moglie di Maurizio Costanzo sfodera un Love Bracelet di Cartier, preziosità amata anche da Chiara Ferragni, Belén Rodriguez e Wanda Nara. L’oggetto indossato da Maria è un modello in oro giallo, ornato con 4 raffinati diamanti. Valore della chicca? Sul sito ufficiale del brand, per portarsi a casa il braccialetto, si devono spendere 10.700 euro. Non proprio noccioline!