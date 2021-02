C’è Posta Per Te, Maria De Filippi: bracciale da capogiro, marca e prezzo

Maria De Filippi non sbaglia un colpo, né in video (anche nella puntata in onda il 20 febbraio C’è Posta Per Te ha polverizzato la concorrenza di Rai Uno), né nell’abbigliamento. Ieri la regina di Mediaset è uscita un attimo dalla sua ‘consuetudine’ (da sempre è amante di outfit scuri), sfoggiando un tailleur rosso acceso: pantaloni palazzo e giacca monopetto, il tutto impreziosito con dei dettagli colorati sul bavero e un top in rosa, abbinato a dei décolleté col tacco a spillo. Oltre a ciò non è passato inosservato il bracciale indossato dalla moglie di Maurizio Costanzo. Il gioiello lo si è intravisto in diversi momenti. Si tratta di un prezioso che vale una cifra da capogiro.

Il bracciale in questione è un Love Bracelet di Cartier. Maria non è la sola ad apprezzarlo: Chiara Ferragni, Belén Rodriguez e Wanda Nara sono solo alcune delle star che lo hanno indossato. Tornando alla De Filippi, ha optato per il modello in oro giallo, ornato con 4 raffinati diamanti. Valore della chicca? Sul sito ufficiale del brand per accaparrarsi l’oggetto bisogna sborsare 10.700 euro. Non proprio un gioiello alla portata di tutti.

C’è Posta Per Te inarrestabile: a Rai Uno urgono modifiche il sabato sera

Inarrestabile il percorso di C’è Posta Per Te che sul fronte ascolti continua a macinare record. L’ultima puntata andata in onda, quella di sabato 20 febbraio 2021, ha interessato 6.171.000 di telespettatori, pari al 30,3% di share, facendo segnare un nuovo record stagionale per quel che riguarda quest’ultimo dato. Durante l’appuntamento di ieri sono stati ospitati Stefano De Martino e Renato Zero, le cui performance sono state particolarmente apprezzate dal pubblico.

Se il People show di Canale Cinque vola, Rai Uno rimane in apnea il sabato sera. A Grande Richiesta, il ciclo di serate musicali giunto alla seconda puntata, è stato visto da 1.893.000 telespettatori, con uno share pari all’8,3%. Peggio del primo appuntamento, trasmesso nella serata di San Valentino (la puntata fu vista da 2.282.000 telespettatori con il 10,2% di share). Numeri che spianano la strada a Maria De Filippi: se la rete ammiraglia del servizio pubblico non riesce a proporre uno show in grado di arginare minimamente C’è Posta Per Te, si va inevitabilmente incontro a una disfatta.