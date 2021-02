Ascolti tv 20 febbraio 2021: nuovo record per C’è Posta Per Te. Male Rai 1

Nuovo boom per il people show condotto da Maria De Filippi più amato dal pubblico televisivo del sabato sera. Flop per A Grande Richiesta sul primo canale della Tv di Stato

Continua a monopolizzare la televisione Maria De Filippi. Come riportano gli ascolti tv di ieri, sabato 20 febbraio 2021, C’è Posta Per Te è stato seguito da 6.171.000 telespettatori, pari al 30,3% di share, ottenendo un nuovo record in percentuali. Il people show dei sabati invernali di Canale 5 si conferma essere il più amato e il più seguito dal pubblico italiani. Ospiti del settimo appuntamento sono stati Stefano De Martino e Renato Zero che hanno conquistato il pubblico con le parole e con i loro gesti apprezzati e applauditi.

Il conduttore di Stasera Tutto è Possibile è ritornato dopo tempo a Mediaset, ha ringraziato pubblicamente la padrona di casa per quello che è diventato e non è riuscito a trattenere l’emozione per la storia di Giuseppe e Maria. La scorsa settimana lo show aveva registrato il 28,3% di share con 6.057.000 telespettatori. Il record di ascolti di C’è Posta Per Te ha superato in share la puntata del 16 gennaio (30%), mentre in termini di spettatori primeggia quella del 23 gennaio scorso (6.510.000).

Su Rai 1 è andato in onda il secondo appuntamento di A Grande Richiesta, il ciclo di serate musicali. La puntata, condotta da Veronica Pivetti e Paolo Contini e dedicata a Patty Pravo, ha ottenuto 1.893.000 telespettatori, 8,3% di share. Il primo appuntamento, invece, andato in onda per San Valentino era stato visto da 2.282.000 telespettatori con il 10,2% di share.

Ascolti tv ieri 20 febbraio 2021: i dati della serata delle altri reti

La serata del sabato sera è stata caratterizzata anche da fiction, serie tv e film sulle altre reti. Come rivelano gli ascolti auditel e tv di ieri, su Rai 2 F.B.I. è stato visto sa 1.340.000 spettatori (5,1%) e Blue Bloods 1.410.000 spettatori (5,5%). Su Italia 1 Minions ha ottenuto 1.531.000 spettatori (6,1%). Su Rai 3 Confusi e Felici ha incuriosito 1.391.000 spettatori con il 6%.

Su Rete 4 Chi Trova un Amico Trova un Tesoro ha totalizzato 1.180.000 spettatori (5%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha totalizzato 621.000 spettatori (2,8%). Su Tv8 Fragranza d’Amore ha segnato 318.000 spettatori (1,3%), mentre sul Nove Jeffrey Epstein – Chi ha Ucciso il Mostro? è seguito da 263.000 con l’1,2%.

Ascolti Verissimo: record per Silvia Toffanin. Italia Sì e Marco Liorni battuti

Record di ascolti per Verissimo su Canale 5 che ha ottenuto il 23,3% di share con 3.001.000 telespettatori. I Giri di Valzer, invece, 2.626.000 telespettatori e il 18,2% di share. Italia Sì, invece, ha avuto una media pari all’11% di share e 1.409.000 nella prima parte; nella seconda 1.826.000 telespettatori e il 12,1% di share.

Settimana scorsa il rotocalco del sabato di Silvia Toffanin aveva ottenuto il 18,6% (2.826.000 telespettatori) nella prima parte e il 14,2% (2.826.000 telespettatori) nella seconda. La trasmissione di Marco Liorni, invece, aveva segnato il 10,6% nella prima parte (1.604.000 spettatori) spettatori e l’11,4% nella seconda (1.994.000 spettatori).