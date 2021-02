Gradito ritorno a C’è posta per te. Stefano De Martino è stato ospite dell’edizione 2021 del people show di Canale 5. L’ex marito di Belen Rodriguez è stato protagonista della storia di Giuseppe e Maria, un coppia di Catania umile e innamorata alle prese con delle grosse difficoltà economiche. I due non navigano nell’oro, lui ha perso il lavoro e lei è solo una semplice casalinga, e hanno tre figli (la primogenita, Michela, è nata da un precedente rapporto di Giuseppe).

A causa dell’emergenza Coronavirus Giuseppe ha perso il lavoro e mandare avanti una famiglia numerosa non è di certo facile. Stefano De Martino ha supportato la coppia con complimenti e regali importanti. Dei giocattoli per i figli e una cospicua somma di denaro nascosta nel cappello di un elfo. Non solo: Maria De Filippi è riuscita pure a trovare un lavoro a Giuseppe grazie ad una nota azienda.

In studio è entrato a un certo punto un imprenditore agricolo che ha offerto a Giuseppe un lavoro con tanto di contratto in regola e a tempo indeterminato. Una storia bellissima, emozionante, anche se alcuni dettagli hanno lasciato perplessi i telespettatori di C’è posta per te.

In molti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare che nonostante le difficoltà economiche Giuseppe e Maria non si sono fatti problemi ad allargare la famiglia. Dubbi pure sulla reazione dell’uomo alla proposta di lavoro: Giuseppe non ha di certo fatto i salti di gioia dopo aver ricevuto questa grossa e inaspettata offerta.

“Sono anche io del Sud e so che la situazione lavorativa è molto grave. Ma se io non lavoro o sto già in una brutta situazione economica non mi metto a fare figli. I figli non sono giocattoli che puoi far soffrire”, ha scritto qualcuno su Facebook. Più ironico qualcun altro: “Bello così, faccio tre figli e poi vado da Maria a chiedere lavoro e vedo pure Stefano”.

E poi ancora: “Matrimonio in grande, tre figli… Poi però non c’erano soldi per altro. Mah, io sono del parere che quando hai gravi difficoltà economiche, meglio aspettare”. Più pungente un altro telespettatore su Twitter: “Ma sì, dai, facciamo figli a caso e poi andiamo da Maria a farceli mantenere”

C’è chi ha poi criticato l’atteggiamento di Giuseppe:

“Questo signore ha ricevuto un buon assegno, un bel posto fisso, una casa vicino al lavoro e mi ha dato l’impressione della totale indifferenza o come se sapesse già tutto… Impassibile”

Le parole di Stefano De Martino a C’è posta per te

Stefano De Martino si è commosso parecchio per la storia di Giuseppe e Maria a C’è posta per te:

“La vostra storia mi ricorda tanto la mia infanzia: il rumore delle gocce nella bacinella quando pioveva o le catenine d’oro che ho dovuto impegnare per potermi pagare il treno per i provini di Amici. E non dimenticherò mai gli occhi di mio padre, che non poteva dare tutto quello che voleva a suo figlio. L’amore riempie la vita”

Prima di andare via Stefano ha voluto ringraziare Maria De Filippi: “Senza questa donna oggi non sarei qui”.