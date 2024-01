Maria De Filippi, offerta di Discovery: “Un canale suo come Oprah”

Maria De Filippi ha ricevuto un’offerta da parte di Discovery per lasciare Mediaset. La proposta è quella di farle avere un canale tutto suo, proprio come la famosa Oprah Winfrey in America. Una porta lasciata aperta dal servizio, che però è stata chiusa anni fa dalla stessa ‘Queen Mary’. Ne parla Laura Carafoli, responsabile Italia e Iberia per i contenuti e le produzioni Warner Bros. Discovery, in un’intervista per Gente.

Sul settimanale, viene così svelato che, dopo l’arrivo di Fabio Fazio con il suo Che Tempo che Fa direttamente dalla Rai, l’offerta per De Filippi è ancora valida. Ecco cosa dichiara al riguardo Carafoli:

“Sono innamorata di Maria De Filippi, è il mio sogno proibito. Le avevamo un’offerta sei anni fa, gli americani erano con noi. Lei all’ultimo ha detto ‘no, grazie!’. Le avevamo proposto un canale tutto suo, come fa la grande Oprah Winfrey in America, che è sempre nostra. L’offerta è ancora valida, i portoni sono sempre aperti per Maria”

Difficile, però, pensare che Maria possa lasciare Canale 5 e Mediaset. Proprio De Filippi è stata a fianco a Pier Silvio quando Silvio Berlusconi è morto. Dopo la scomparsa dell’ex premier, pare che la conduttrice continui ad affiancare l’amministratore delegato di Mediaset nelle scelte da prendere per le sue reti televisive.

Quasi impossibile anche pensare che la stessa Mediaset possa lasciarsi scappare una protagonista come Queen Mary, che con i suoi programmi riesce a tenere alti gli ascolti televisivi di Canale 5. Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te sono trasmissioni di punta per la rete ed è difficile ipotizzare che possano andare in onda su un altro canale.

Quando è stata avanzata per la prima volta l’offerta a Maria De Filippi di avere un canale tutto suo su Discovery, pare che il presidente Mediaset sia corso ai ripari:

“Fedele Confalonieri all’epoca disse che li avevamo costretti a tirare fuori un sacco di soldi in più per farla rimanere. Peccato, era un progettone”

Questo ciò che viene svelato dalla manager Carafoli, che ammira molto anche Antonella Clerici. Non solo, con “mai dire mai” risponde alle indiscrezioni che vedono Barbara d’Urso su Discovery. C’è grande interesse anche per Federica Sciarelli, in quanto Carafoli apprezza molto Chi l’ha visto, che ritiene “un programma bellissimo, brand imbattibile”.

Discovery, è festa per i numeri di Fabio Fazio

“Ogni lunedì mattina quando arrivano gli ascolti stappiamo champagne”, racconta Laura Carafoli. Ciò avviene da quando Fabio Fazio è passato su Discovery con il suo Che Tempo che fa: “Il gruppo è cresciuto del 17%, il Nove del 52% in prima serata. Sono numeri pazzeschi, in America hanno sgranato gli occhi”.

Da anni i piani alti di Discovery stavano tentando di portare Fazio sulle loro reti. In passato gli avevano, infatti, fatto un’offerta, che però lui aveva deciso di non accettare per continuare a lavorare in Rai. Alessandro Araimo, managing director di Warner Bros. Discovery, ha deciso di insistere con il conduttore, consapevole che il suo contratto con la Rai era in scadenza.

“Ci sono stati miliardi di telefonate. E poi è andata bene: ci sentiamo sempre, è un bel rapporto”, racconta la responsabile. Ebbene su Discovery Fazio è diventato una vera e propria “star”, che oltre a conoscere bene la TV generalista, incarna anche i valori del servizio televisivo.

Ora c’è l’obiettivo di aumentare le dirette sul canale Nove, magari con un talent show o con un varietà. Di sicuro c’è spazio per le novità.