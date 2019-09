Maria De Filippi preoccupata per Emma: la lettera che commuove tutti

Emma Marrone sta male: arriva il toccante messaggio di Maria De Filippi

Ha destato parecchio scalpore e preoccupazione l’ultimo annuncio di Emma Marrone. A pochi giorni dall’uscita della sua nuova canzone – Io sono bella, scritta da Vasco Rossi – la cantante salentina è costretta a prendersi una pausa dalla musica per un nuovo problema di salute. Dopo che la confessione di Emma ha fatto il giro del web, Maria De Filippi ha deciso di scrivere un messaggio pubblico per una delle sue pupille. Un messaggio apparso sull’account Instagram di Amici – talent show che ha cambiato la vita alla Brow – e che in pochi minuti ha fatto incetta di numerosi like e commenti.

Le parole di Maria De Filippi per la cantante Emma Marrone

“Cara Emma, immagino che quello che sto scrivendo tu lo sappia già. Lo sai perché sono passati dieci anni da quando hai cantato davanti a me una canzone della Nannini e da allora non ci siamo mai perse”, ha scritto Maria De Filippi su Instagram. “Il bene non si perde, i sentimenti se sono veri vivono e sopravvivono anche se non ci si vede quotidianamente. Ci sei, ci sei stata e so che ci sarai sempre nella mia vita, me lo hai dimostrato ogni volta che avevo bisogno di te e ti chiamavo”, ha aggiunto la conduttrice Mediaset. “So che lo sai ma ripeterlo non è mai abbastanza: se tu vorrai nella tua vita ci sarò sempre. Ti voglio un bene dell’anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima“, ha concluso.

Il nuovo problema di salute di Emma Marrone

Al momento Emma Marrone non ha svelato il male che l’ha costretta a prendersi una pausa ma è probabile che sia legato al cancro alle ovaie avuto più di dieci anni fa, prima della partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. La giovane ha avuto una caduta nel 2012, quando è stata costretta ad operarsi una seconda volta dopo la vittoria al Festival di Sanremo.