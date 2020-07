Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, verità primo incontro: “Scortese”

L’amore, tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, è ormai più forte di ogni difficoltà. Hanno passato insieme tantissimi anni, durante i quali hanno avuto continue conferme di essere fatti l’uno per l’altra. Costanzo, dopo una serie di matrimoni andati inesorabilmente alla deriva, ha trovato nella De Filippi la donna che cercava da tempo, la quale è riuscita a conquistarlo con la sua bellezza e l’estrema intelligenza. Quest’ultima si è rivelata una carta vincente, per la conduttrice di Uomini e Donne (e un’altra infinità di programmi), che ha saputo creare un rapporto speciale con Maurizio Costanzo. L’avvocato Giorgio Assumma conosce molto bene i due conduttori ed è stato proprio lui ad aver rivelato un inedito retroscena sul loro primo incontro. Cupido, in un certo stesso, fu lui, considerato che è merito suo se per la prima volta Costanzo incontrò la De Filippi… e il loro incontro non fu assolutamente come molti se lo aspetterebbero.

Verità primo incontro tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: cos’è successo davvero?

Abbiamo scoperto come Costanzo ha conquistato Maria, ma oggi, attraverso l’intervista a Giorgio Assumma del Corriere.it, sappiamo cos’è successo davvero al loro primo incontro. Il conduttore non ha spiccato di certo per gentilezza e garbo. Un strano incontro, che l’avvocato ha spiegato con queste parole: “All’inizio fu sgarbato e scortese. Ma dopo quindici giorni già si vedevano a Roma”. Una storia che non è iniziata certamente col piede giusto, ma che poi ha saputo spiccare il volo. Maria, per Costanzo, è diventata un punto di riferimento (e viceversa) e Assumma ha anche spiegato qual è il segreto della loro relazione così longeva, non comune nel mondo dello spettacolo: “L’intesa con Maria? Basata su un forte legame intellettuale, il sicuro cemento per un’intesa duratura”.

Confessioni di Giorgio Assumma su De Filippi, Costanzo e Morricone

Maurizio Costanzo ha avuto diverse mogli, ma solo Maria De Filippi è riuscita a costruire con lui un rapporto stabile e duraturo. Giorgio Assumma ha svelato il segreto della loro coppia, ma ha voluto anche parlare, sempre durante l’intervista al Corriere.it, del necrologio di Ennio Morricone, per il quale lavorava come avvocato. Ha spiegato che, quel discorso, era pronto da un anno perché il maestro sapeva già che, da lì a poco, sarebbe venuto a mancare. La lettera era stata affidata a sua moglie Maria.