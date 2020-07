Ennio Morricone è morto: i funerali e le parole della famiglia

Addio a Ennio Morricone. Il musicista e premio Oscar è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta. Il compositore, autore delle colonne sonore tra le più belle e significative del cinema italiano e mondiale, non ce l’ha fatta e si è spento all’età di 93 anni. Immortali le musiche confezionate per le pellicole Per un pugno di dollari, Mission, C’era una volta in America, Nuovo cinema Paradiso, Malena e tanti altri capolavori. Qualche giorno fa si era rotto il femore. Ennio era nato a Roma il 10 novembre 1928.

Ennio Morricone: funerali in forma privata

I funerali del maestro si svolgeranno in forma privata “nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza”. Lo rende noto la famiglia dell’artista capitolino attraverso l’amico e legale Giorgio Assumma. Morricone, si legge nella nota, si è spento “all’alba del 6 luglio in Roma con il conforto della fede”. Assumma aggiunge che il maestro “ha conservato sino all’ultimo piena lucidità e grande dignità”.

Morricone, il saluto alla moglie Maria

Morricone ha salutato la moglie amatissima Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni momento della sua vita umana e professionale. Maria gli è stato vicina fino al respiro finale. Ennio, da quanto si apprende, ha ringraziato i figli e i nipoti per l’affetto e la cura che gli hanno mostrato e donato. A loro è andato un commosso ricordo, così come è andato al suo pubblico dal cui amorevole sostegno “ha sempre tratto la forza della propria creatività”.

Morricone, i premi vinti

Nel 2007 Morricone ha ricevuto il premio Oscar onorario alla carriera “per i suoi contributi magnifici all’arte della musica da film” dopo essere stato nominato per 5 volte tra il 1979 e il 2001 senza aver mai ricevuto il premio. Il 28 febbraio 2016, ottiene il suo secondo Oscar per le partiture del film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, per la quale si è aggiudicato anche il Golden Globe.

Ennio Morricone, maestro e accademico

Era Accademico Effettivo dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e socio dell’associazione Nuova Consonanza impegnata in Italia nella diffusione e produzione di musica contemporanea. Il 26 febbraio 2016, gli è stata attribuita la stella numero 2574 nella celebre Hollywood Walk of Fame. Il 27 dicembre 2017 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, il secondo grado in ordine d’importanza.

La famiglia di Ennio Morricone: una vita con Maria Travia

Ennio Morricone aveva sposato nel 1956 Maria Travia. A lei ha dedicato ogni Oscar ottenuto: “È un atto di giustizia. Mentre io componevo lei si sacrificava per la famiglia e i nostri figli. Per cinquant’anni ci siamo visti pochissimo: o ero con l’orchestra o stavo chiuso nel mio studio a comporre. Nessuno poteva entrare in quella stanza tranne lei: il suo unico privilegio”. Il matrimonio ha dato alla luce quattro figli: Marco (1957), Alessandra (1961), Andrea (1964) e Giovanni (1966).