Ennio Morricone contro Quentin Tarantino? Il musicista smentisce tutto

Cosa è successo tra Ennio Morricone e Quentin Tarantino?

Il noto compositore italiano Ennio Morricone, novantenne da appena un giorno, è stato accusato di aver insultato Quentin Tarantino. Secondo la rivista tedesca Playboy, Morricone avrebbe rilasciato un’intervista. In questa, il maestro si sarebbe scagliato contro il regista statunitense Tarantino dandogli del cretino. Tutto frutto dell’invenzione? Si, a detta di Ennio Morricone, quell’intervista non è mai stata fatta e continua dicendo: “Stamattina mi ha chiamato per informarmi di questa vicenda il mio amico Giuseppe Tornatore, ma sono letteralmente caduto dalle nuvole”. Dunque, dopo essere stato messo al corrente di quanto accaduto, Ennio Morricone ha riferito la sua verità a Repubblica.

Ecco come Ennio Morricone avrebbe insultato ed offeso Tarantino

La rivista tedesca riporta le dichiarazioni, false, del musicista italiano: “Quell’uomo è un cretino, si limita a rubare agli altri e poi mette tutto insieme, non c’è niente di originale nel suo lavoro. Non può essere paragonato ai veri registi di Hollywood. Tarantino è assolutamente caotico, parla senza pensare, fa tutto all’ultimo minuto. Non ha idee. Mi ha chiamato dal nulla dicendo che voleva una colonna sonora completa in pochi giorni. Mi ha fatto andare su tutte le furie. Non lavorerò mai più con lui”. Il tutto è stato immediatamente smentito in maniera categorica da Morricone che, su tutte le furie ha rivelato:”Mai detto che è un cretino, intervista assolutamene inventata”.

Ennio Morricone dichiara di voler denunciare la rivista

Subito dopo aver smentito quanto riportata dalla rivista, Ennio Morricone non ci pensa su due volte e afferma: “Non solo non ho detto mai quelle cose, ma non le penso. Darò mandato ai miei avvocati di denunciare quella rivista“. Davanti a ciò, come reagirà il famoso regista e sceneggiatore Quentin Tarantino? Ricordiamo, inoltre, che i due premi Oscar hanno precedentemente lavorato insieme.