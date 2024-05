Maria De Filippi, l’abito scelto per la finale di Amici: prezzo e marca

Ieri si è tenuta la finale di Amici di Maria De Filippi dove a trionfare è stata la cantante Sarah Toscano che si è sfidata nell’ultimo scontro con la ballerina Marisol Castellanos. Per l’occasione la conduttrice Maria De Filippi ha sfoggiato un abitino in stile retrò, nero e dalla vestibilità attillata, con sopra raffigurate delle ciliegine rosse. Scopriamo insieme la marca, quanto costa ed il significato nascosto dietro il suo outfit.

Maria è da sempre molto vicina agli stilisti italiani. Anche per la finale di Amici ha deciso difatti di indossare un abito made in Italy e nello specifico uno firmato da Dolce E Gabbana. L’outfit sfoggiato dalla De Filippi consisteva in un abito longuette in charmeuse, di seta nera con su stampate delle ciliegie rosse e con uno scollo rotondo e le maniche a tre quarti. Uno stile che ricorda un po’ quello delle pin up degli anni ’20. La conduttrice ha abbinato il vestito a delle scarpe rosse lucide con tacco a spillo.

Qui di seguito una foto dell’abito Dolce E Gabbana indossato da Maria ieri sera:

Il valore del vestito si aggira intorno ai 1950 euro ma molto più importante è quello simbolico.

Il significato dietro l’abito

Dietro la scelta dell’outfit della conduttrice potrebbe esserci difatti un significato nascosto e la decisione di sfoggiare proprio delle ciliegie potrebbe non essere casuale. Nella cultura orientale il frutto è considerato come sacro. I fiori degli alberi di ciliegio, chiamati Sakura, sono molto simbolici e stanno ad indicare la purezza ed il rinnovamento. E’ stato proprio il cambiamento alla base di questa finale di Amici, in cui Maria ha deciso per la prima volta di portare sei ragazzi anziché quattro. Inoltre, come da prima della pandemia, è stata reintrodotta la stampa in studio per fornire dei giudizi sulle esibizioni dei concorrenti rimasti in gara. Con il Covid questa tradizione si era persa, costringendo i giornalisti a collegarsi da casa.

L’outfit di Maria ha diviso il web, tra chi lo ha considerato davvero bello e chi, invece, ha commentato scrivendo che con quegli stessi soldi avrebbe potuto comprare di meglio. C’è anche chi ha ironizzato sottolineando l’aumento del prezzo della frutta, scrivendo “Va bene che i prezzi della frutta sono aumentati, ma non sapevo le ciliegie costassero così tanto”.