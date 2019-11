Maria De Filippi, la foto del matrimonio con Costanzo è falsa? Parla Ciacci

Maria De Filippi, è vera la foto del matrimonio con Maurizio Costanzo? Parla Giovanni Ciacci a Vite da copertina

Come ogni giorno, anche oggi è andato in onda su TV8 un altro frizzante appuntamento di Vite da copertina, il programma dedicato al gossip capeggiato da Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci. La puntata è stata dedicata a Maria De Filippi. Alla vita dell’amata conduttrice di Canale Cinque tra privato e carriera. Si sa, la moglie di Maurizio Costanzo non fa altro che portare a casa grandi successi, i suoi programmi sono infatti i più seguiti. Per molti, lei è un vero e proprio esempio da seguire. Maria è una professionista, dal carattere deciso, buono ed umile. E a tratti è anche molto timida, tant’è che tiene davvero molto a proteggere la sua vita privata.

La famosa foto del matrimonio di Maria e Maurizio è vera?

Maria è legatissima a Maurizio Costanzo. I due si sposarono il 28 agosto del 1995, dopo più di cinque anni di fidanzamento. Da allora non si sono mai lasciati. Anzi i loro occhi si illuminano e brillano quando uno parla dell’altro. C’è, però, un ma. Oggi durante Vite da Copertina, Giovanni Ciacci si è lasciato andare ad una piccola indiscrezione. Sul web circola una foto che ritrae Maria De Filippi e suo marito sposi. Questa immagine è diventata molto famosa specialmente per l’espressione, un pochino interdetta, della conduttrice. E bene, secondo il famoso stilyst quella fotografia è un falso. Sarebbe un fotomontaggio fatto dal direttore di un giornale (il cui nome rimane un mistero). A questo punto non ci resta che immaginare com’era il vero abito da sposa di Maria che pare fosse anche molto bello.

Maria De Filippi: la donna dei grandi successi

Gossip a parte, Maria De Filippi, ora impegnata anche con Tu si que vales, è davvero la donna dei successi. Tant’è che tutti la vogliono. Per esempio, si vocifera che ultimamente la conduttrice abbia ricevuto una bella proposta dalla Apple. Il colosso di fama mondiale ha appena portato il suo servizio streaming anche in Italia, Apple TV+, e pare vorrebbe trasmettere anche i programmi della grande conduttrice nostrana.