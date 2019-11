Maria De Filippi ha ricevuto una gran proposta dalla Apple? L’indiscrezione

Tutti vogliono Maria De Filippi, pure la Apple! Ecco perché

Maria De Filippi è, in assoluto, la signora dei successi. Tutto quello che tocca diventa oro. Così sono i suoi programmi, pietre miliari della rete televisiva Mediaset. Il trono e la corona non glieli toglie nessuno. La conduttrice milanese è amatissima. Grazie al suo charme, alla sua folta intelligenza e alla bontà che traspare dai suoi occhi, lei riesce ad attrarre tutti. Il suo pubblico, affezionatissimo, è variegato. Ci si trovano, infatti, donne e uomini di tutte le età, dall’adolescenza alla stagione autunnale/invernale (insomma +65). Insomma, tutti amano Maria De Filippi e tutti la vogliono. Pure grandi colossi come la Apple! No, non stiamo parlando di smartphone o computer ispirati a lei ma di ben altro.

Apple vuole Maria De Filippi per la sua tv online: lo spiffero di Dagospia

Il primo Novembre in Italia è sbarcata la ormai famosissima Apple TV +. Un servizio streaming che propone contenuti televisivi come, per esempio, le serie. Un quasi nemico di Netflix visto che il prezzo, circa 5 euro al mese, è ancor più abbordabile. E bene, Dagospia ha lanciato poco fa un flash – bomba, annunciando che Apple avrebbe offerto a Maria De Filippi di ‘traghettare’ i suoi programmi su Apple TV + proprio come ha fatto la colossale conduttrice televisiva statunitense Oprah Winfrey. Cosa succederà dunque? Chissà, fatto sta che Maria è molto fedele alla Mediaset, alla sua Fascino inclusa Witty Tv.

Maria De Filippi scalda i motori: Amici 19 si avvicina sempre più

A proposito di programmi di successo, Maria De Filippi sta scaldando i motori per un’altra sua trasmissione di gran successo: Amici 19. Il talent show sta per tornare, e la data d’inizio (ancora non ben chiara) sembra essere molto vicina. Fino ad ora sappiamo solamente che sabato 16 Novembre si formerà la classe visto che i nuovi studenti, della scuola più amata dagli italiani, sono stati già selezionati. La curiosità cresce, l’hype pure e a noi dunque non resta che aver un altro po’ di pazienza.