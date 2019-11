Tu Sì Que Vales: Salvini, Maria De Filippi punge il leader della Lega

Salvini, Maria De Filippi lo punzecchia a Tu Sì Que Vales: la battuta non passa inosservata

Tra serio e faceto, a Tu Sì Que Vales, si sono mescolati politica e spettacolo. Il mix è stata farina del sacco di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, le quali, senza nascondersi, hanno punzecchiato senza troppi giri di parole Matteo Salvini e le sue idee sulle politiche migratorie. Un momento esilarante di tv, che è divampato quando, finita la performance di un concorrente, la moglie di Maurizio Costanzo è ‘atterrata’ su un canotto gonfiabile posto al centro del palco della trasmissione, dando vita a un siparietto con la Ferilli.

Sabrina Ferilli e Maria ironizzano su Matteo Salvini

“Ti riguarderai e vedrai che uscita hai fatto con quel canotto”, ha detto sorridendo la Ferilli a Maria De Filippi, dopo che quest’ultima si è avventurata sul canotto gonfiabile. La conduttrice ha colto la palla al balzo, lanciando una spassosa stoccata al leader della Lega. “Pensa Salvini”, la risposta all’attrice romana di Maria. Immediata la controreplica della Ferilli: “Ti blocca, manco ti fa arrivare”. Lo show è poi proseguito, consegnando al pubblico un altro momento indimenticabile: il bacio e l’abbraccio tra Belen Rodriguez ed Emma Marrone. La cantante salentina, in qualità di ospite, si è esibita interpretando il brano “Io sono bella”.

Maria perde le staffe con un concorrente: “Per me lei può uscire”

Prima della punzecchiatura a Salvini, Maria è stata protagonista di uno sfogo duro verso un concorrente. Quest’ultimo, spintosi troppo in là con alcune dichiarazioni inerenti alla verginità, è stato ripreso a muso duro dalla De Filippi che è addirittura giunta a dargli del “cog…ne”. Oltre a ciò la moglie di Costanzo ha invitato l’uomo, in modo perentorio, a lasciare velocemente il palco. “Per me lei può uscire”, ha detto Maria, non dando spazio di replica al concorrente, che, senza batter ciglio, ha abbandonato lo studio.