Maria De Filippi furiosa a Tu Sì Que Vales con un concorrente: “Cog..ne”

Maria De Filippi furiosa. La conduttrice perde le staffe a Tu Sì Que Vales e dà del “cogl…ne” a un concorrente: “Per me lei può uscire”

Maria De Filippi inedita e furiosa. La conduttrice, giudice di Tu Sì Que Vales, ha letteralmente perso la pazienza con un concorrente durante l’ultima puntata dello show. A innescare la sua rabbia è stata un’uscita di dubbio gusto, per usare un eufemismo, di Pietro, sedicente maestro di yoga 72enne presentatosi sul palco. “Devo fare un esercizio di yoga per cui avrei bisogno di una ragazza vergine”, ha dichiarato l’anziano a un certo punto della sua esibizione. I giudici si sono lanciati degli sguardi perplessi. Ma a far arrabbiare la moglie di Costanzo è stata la frase pronunciata subito dopo da Pietro: “Avrei bisogno anche di un’autocertificazione per la verginità”.

Tensione a Tu Sì Que Vales

La De Filippi, dopo che il concorrente ha detto di voler un’autocertificazione per la verginità, ha immediatamente abbandonato il sorriso accomodante, tuonando più che seria: “Per me lei può uscire”. Pietro ha cercato di gigioneggiare, come fatto durante tutta la sua apparizione, ma Queen Mary ha incalzato: “Ma dico come le può venire in mente….”. A questo punto, in studio, si è levato il coro del pubblico che ha scandito: “Fuori, fuori, fuori!”. Ma non è finita qui. Anche Rudy Zerbi ha voluto strigliare il concorrente. “Pensavi di fare lo spiritoso. Ora la cosa migliore che puoi fare è chiedere scusa a tutti e andare via”, la sferzata del giudice. Zitto zitto Pietro se ne è andato. Ma la stizza della De Filippi non si è arrestata.

Maria: “Si è autocertificato come un cogl…ne ed è uscito”

La De Filippi, che per sbollire si era alzata un attimo dalla sua postazione per fare un paio di passi, è poi tornata alla sua poltrona, dando l’ultima stoccata a Pietro, che ormai si era levato dalla scena. “Si è autocertificato come un cogl…ne ed è uscito”, ha chiosato Maria. Lo show ha potuto proseguire.