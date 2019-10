Alberto Urso, nuovo album. Il tenore non scorda Maria De Filippi: gesto

Alberto Urso, esce il nuovo album. Il tenore non si scorda di Maria De Filippi: il gesto per la conduttrice

Alberto Urso non si ferma. Per il tenore consacrato dalla scuola di Amici, oggi 31 ottobre è una data speciale: da poche ore è infatti uscito il suo secondo album dal titolo “Il sole ad est“, su etichetta Polydor/Universal. Dopo il successo di “Solo”, Urso, in questa nuova fatica musicale, ha ripercorso la strada ‘pop’ rivisitandola in diverse accezioni: si va da quella che si mescola alla tradizione melodica della musica leggera italiana a quella che accarezza sonorità più rock. Il tutto arricchito dalle sue doti vocali uniche e condito da frequenze contemporanee, legate al panorama mainstream. E in questo giorno speciale, Alberto non si è scordato di una delle artefici della sua ascesa, Maria De Filippi.

“La vita è fatta di momenti e questo che vedete è uno dei momenti più importanti della mia vita”

Su Instagram, Alberto ha fatto campeggiare una foto emblematica, ricca di significato. Uno degli abbracci che Maria gli ha riservato durante la sua avventura ad Amici. Perché Urso è consapevole che dietro al suo successo, si cela anche lo zampino della moglie di Maurizio Costanzo che da anni, oltre a essere maestra e regina indiscussa della tv italiana, è anche una talent scout. “La vita è fatta di momenti – scrive Alberto a corredo dello scatto con la De Filippi – e questo che vedete è uno dei momenti più importanti della mia vita. Quando il fuoco della musica mi ha invaso non avrei mai pensato che sarebbe successo tutto quello che sta accadendo oggi e, riguardando questa immagine, mi emoziono ancora…Oggi è un grande giorno per me e per noi.”

“Il Sole ad Est”, il nuovo album di Alberto

“Ho scelto questo titolo perché come Il Sole ad Est la mia carriera è appena all’alba, ma il mio amore per la musica e l’affetto che mi dimostra la gente mi hanno dato la spinta creativa e l’energia per lavorare a questo nuovo progetto” ha raccontato Urso ai microfoni dell’Ansa. “Sono e sarò sempre grato agli autori e ai professionisti che mi hanno seguito in questa nuova avventura”, ha concluso. Il nuovo album consta di otto tracce scritte da autori affermati, tra cui Kekko Silvestre, Briga ed Ermal Meta. Rinnovata anche la collaborazione con Giordana Angi, con la quale ha scritto “Solo con te”.