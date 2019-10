Alberto Urso in palestra con la De Filippi: “Ho la schiena rotta”

Alberto Urso in palestra con Maria De Filippi. Risultato? Bloccato con la schiena

Alberto Urso, ultimo vincitore di Amici, è approdato nella versione vip del talent show in veste di coach ma nella penultima puntata il cantante ha rivelato di esser andato in palestra con Maria De Filippi e di esser rimasto bloccato con la schiena. Un siparietto molto divertente quello a cui hanno assistito i telespettatori di Canale 5 tra Alberto e Maria De Filippi, c’è da dire che Urso è molto divertente ed è molto amato anche per questo, oltre che per la sua bravura nel canto. A rivelare questo dettaglio è stata la stessa conduttrice, che è tornata in studio come giurata speciale, e questo suo ruolo ha convinto a metà il pubblico. Sui social, infatti, molti hanno puntato il dito contro Maria, più volte criticata per il suo modo di voler condurre anche se al timone della trasmissione ci sarebbe Michelle Hunziker.

Alberto Urso: “Ho la schiena rotta”, sessione di palestra con Maria

La sessione in palestra con Maria De Filippi ha fatto accusare ad Alberto un brutto dolore alla schiena: “Ho la schiena rotta“, ha rivelato il cantante, “Io stavo disteso a terra, mentre lei continuava come se niente fosse“. C’è da dire che la De Filippi ha preso molto a cuore Urso, e non solo per il suo talento. Alberto, infatti, ha dato diverse volte prova del suo bellissimo carattere e anche per questo motivo si è avvicinato molto alla padrona di casa di Amici.

Alberto Urso fidanzato con Valentina Vernia, dopo i gossip arriva la conferma

L’estate è stata piena di gossip amorosi, uno di questi ha riguardato Alberto Urso e Valentina Vernia, anche lei concorrente nell’ultima edizione dello show. La conferma della relazione sentimentale iniziata tra i due è arrivata solo pochi giorni fa, dopo le parole che il cantante ha rilasciato a Verissimo.