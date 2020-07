Maria De Filippi, Diaco ne parla a Io e Te: cosa ha detto il conduttore

Maria De Filippi è trasversale. E non solo quando è sullo schermo ma anche quando non c’è. Nei giorni scorsi si è molto parlato della decisione della Rai di affidarle una serata che tratterà il delicato tema della lotta delle donne contro la violenza (con Maria ci saranno anche Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia). Oggi a parlare della moglie di Maurizio Costanzo è stato Pierluigi Diaco, nella puntata di ‘Io e Te’ (Rai Uno). Il giornalista, lanciato il tema della presenza femminile sul piccolo schermo, ha poi speso delle parole per la Regina di Mediaset, sottolineando come il suo stile di conduzione sia vincente e soprattutto in controtendenza rispetto al trend attuale.

Diaco: “Maria De Filippi lavora sulla sottrazione”

A ‘Io e Te’ si è discusso di come spesso le donne in tv siano appariscenti, sia nel presentarsi sia nell’abbigliamento. Una ‘moda’ che non è affatto seguita da Maria De Filippi che si mostra proprio agli antipodi rispetto all’essere appariscente. A sottolinearlo è Diaco: “Mi viene in mente la De Filippi che lavora tutto sulla sottrazione, quasi non c’è”. Le sue esternazioni sono state condite da un tono di evidente apprezzamento. Il giornalista ha avuto dichiarazioni al miele anche per Lorella Cuccarini, che ha da poco concluso la sua esperienza a La Vita in Diretta. “L’ha condotta con grande stile, grazie alla sua ‘regalità'”, il parere di Pierluigi. Ricordiamo che l’addio al talk pomeridiano della Cuccarini si è consumato in maniera alquanto polemica. Nell’ultima giornata di messa in onda è scoppiato il caso-Matano.

Diaco al centro delle polemiche

Negli ultimi giorni Diaco ha avuto a che fare con diverse critiche piovute da più fronti. Sui social non sono stati pochi gli utenti che ne hanno criticato aspramente il modo di condurre. A muovere biasimi non solo i telespettatori. Selvaggia Lucarelli, nota blogger nonché giurata di Ballando con le Stelle, ha scritto un articolo al vetriolo sul giornalista lungo le colonne di Tpi. Inoltre, sempre in riferimento a Diaco, si segnala che non è stato inserito nei nuovi palinsesti di Rai Uno della prossima stagione. Appresa la notizia il giornalista ha fatto sapere che sta lavorando per proporre nuovi progetti a un’altra rete Rai per il 2021.