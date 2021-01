Maria De Filippi da Fabio Fazio: quanto ha guadagnato la conduttrice

Maria De Filippi è tornata in Rai, alla corte di Fabio Fazio. La moglie di Maurizio Costanzo è stata ospite di Che tempo che fa la scorsa domenica 10 gennaio. Un’ospitata che ha fatto chiacchierare parecchio visto che Queen Mary, come la chiamano i fan più affezionati, è il volto di punta di un’azienda concorrente alla Rai.

In molti hanno chiesto chiarimenti sul compenso percepito dalla De Filippi per questa nuova intervista…ebbene, a quanto pare Maria si è recata da Fabio Fazio a titolo gratuito! Proprio così, come assicura Dagospia, la presentatrice ha declinato qualsiasi tipo di cachet per il suo intervento all’ultima puntata di Che tempo che fa.

Maria De Filippi non ha ricevuto alcun compenso neppure per l’altra ospitata in Rai, quella dall’amica Mara Venier a Domenica In. Dunque la 59enne ha scelto di partecipare a due programmi della concorrenza solo per il piacere di chiacchierare con due amici quali sono effettivamente zia Mara e Fabio Fazio.

La vicenda ha però sollevato un vespaio di critiche. Le più agguerrite sono arrivate da alcuni esponenti di Pd-Lega-Italia Viva oltre che dal consigliere del Cda Rai Riccardo Laganà. La presenza di Maria in Rai è stata bocciata pure da Aldo Grasso, il più famoso e influente critico televisivo.

Sul Corriere della Sera Grasso si è chiesto come mai la Rai continua a dare grande spazio ad un volto della concorrenza com’è quello di Maria De Filippi. Il critico si è chiesto di quali privilegi godono la conduttrice e il marito Maurizio Costanzo da poter apparire in Rai a proprio piacimento.

Anche il giornalista e conduttore 82enne è infatti spesso diviso tra la Rai e Mediaset. Il diretto interessato non ha mai replicato a certe insinuazioni così come Maria De Filippi, che continua ad andare avanti, dritta per la sua strada. Non a caso è notizia dell’ultima ora che la De Filippi tornerà in Rai per condurre una prima serata.

La famosa prima serata sulla battaglia contro la violenza sulle donne che era stata sospesa qualche mese fa. Ora pare che il progetto sia stato riabilitato e inserito in calendario per il prossimo 9 marzo. La De Filippi sarà affiancata da Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli.