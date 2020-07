Maria De Filippi e il Covid-19, retroscena: effettuati 6 test, “ero terrorizzata”

Siamo abituati a vederla sempre in totale controllo della situazione. Davanti alla telecamera Maria De Filippi non sbaglia un colpo da anni: tutto accade secondo i suoi piani, nulla le sfugge, ogni cosa è pensata e strutturata nel minimo dettaglio. Sicurezza di sé, esperienza e spiccato ingegno: questi i tre elementi chiave del successo. Eppure Maria non è invulnerabile: lei stessa lo ha confidato in una lunga intervista al settimanale Oggi, spiegando come nel privato sia parecchio impaurita dalle malattie. Figuriamoci in questo particolare periodo storico, che ha visto il mondo essere messo in ginocchio da una pandemia. “Non è stata una passeggiata”, racconta, aggiungendo che ha fatto ben “sei test sierologici e messo in atto mille precauzioni”.

Maria De Filippi e il coronavirus: la conduttrice si racconta

Maria spiega che durante il lockdown ha continuato a lavorare nonostante fosse “terrorizzata” per via della paura di essere contagiata dal Covid-19. “Dovevo vedere gente di continuo”, narra, aggiungendo che per placare un poco la sua preoccupazione ha sempre viaggiato con “il pulsometro per provare la saturazione”, così da avere subito un riscontro e tranquillizzarsi. “Ero angosciata”, ribadisce. Angoscia non solo per sé, ma anche per Maurizio Costanzo che ha un’età avanzata e nel caso di contagio sarebbe stato uno degli eventuali soggetti più a rischio. Dall’altro lato la De Filippi spiega che però non avrebbe mai potuto impedire al consorte di non andare in ufficio e mettersi al lavoro. Sarebbe stato come stato privarlo della sua vita. Così anche il decano del giornalismo italiano non si è mai fermato, ovviamente prendendo tutte le precauzioni possibili per scongiurare la trasmissione della patologia.

Temptation Island 2020, Maria De Filippi: “Lavoro laborioso”

Tra poche ore, più precisamente stasera 2 luglio 2020, decollerà Temptation Island con un’edizione inedita che mescola vip e nip. Maria, che produce il reality con la sua casa di produzione, la Fascino, ha dichiarato che i preparativi sono stati “laboriosi“. Tuttavia, alla fine, con isolamenti e test effettuati a tappeto su tutto il cast e gli addetti ai lavori, si è comunque organizzata la trasmissione che sarà regolarmente in onda. Si parte tra pochissimo: al timone ritroveremo Filippo Bisciglia, tra le coppie vip quelle formate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, e da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.