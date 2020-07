GF Vip, reunion donne: Antonella Elia non c’é, retroscena amaro

Una reunion tutta al femminile quella organizzata da Clizia Incorvaia, Rita Rusic, Licia Nunez e Barbara Alberti dopo il Grande Fratello Vip. Impossibile non notare l’assenza di Antonella Elia, un altro volto femminile del reality. A parlarne, in una nuova intervista su Chi, è la fidanzata di Paolo Ciavarro. L’ex concorrente svela i retroscena di questo interessante incontro tra donne. Ricordiamo che, insieme, le quattro ex gieffine compongono la gang del tacco 12. In particolare, Clizia ammette che questa è stata una reunion alla ‘Sex and the City’. Ovviamente lei non può sentirsi come Carrie, pazza per la moda. Rita sarebbe, invece, spregiudicata come Samantha e Barbara rappresenterebbe un po’ tutte loro. E non può non spendere parole bellissime nei confronti di Licia, con cui ha instaurato un bel rapporto all’interno della Casa più spiata d’Italia, dopo l’eliminazione della Rusic. Proprio con quest’ultima è riuscita a costruire un’amicizia davvero importante.

Nella Casa del GF Vip è, dunque, nato un altro gruppo, oltre quello della gang del bosco. Dopo avervi parlato della reunion a casa di Fabio Testi, oggi vi sveliamo qualche retroscena sull’incontro tutto al femminile della gang del tacco 12. Una cena che ha dato modo a Clizia, Rita, Licia e Barbara di trascorrere del tempo insieme. La Incorvaia, nella sua intervista, ammette che avrebbe voluto fosse presente anche Eleonora Giorgi, la mamma del suo Paolo Ciavarro. “Con Eeleonora, come con Rita, Barbara, Licia ci siamo scelte”. Di tutte loro conserva un bel ricordo. Questo discorso non vale, però, per il suo rapporto con Antonella Elia. Infatti, la showgirl non è stata invitata a questa reunion.

Non ha instaurato un rapporto piacevole con la Elia, Clizia. Anche Rita e Licia hanno avuto delle incomprensioni con la showgirl, attualmente impegnata nella nuova edizione di Temptation Island Vip. A oggi da parte della Incorvaia pare ci sia una certa indifferenza nei confronti di Antonella. Lei stessa ammette che la Elia non fa appunto parte della gang del tacco 12: “Diciamo anche che lei non è una donna che sta bene con le altre donne”. Al momento, Clizia non nutre né un sentimento di antipatia né di simpatia. Pare, pertanto, che ci sia semplicemente indifferenza, dopo le liti scoppiate all’interno della Casa più spiata d’Italia.