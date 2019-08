Maria De Filippi, Costanzo parla del rapporto con la fidanzata del figlio

By

Che rapporto hanno Maria De Filippi e Maurizio Costanzo con la nuora, la fidanzata del figlio Gabriele

Maurizio Costanzo ha un ottimo rapporto con Gabriele, il figlio adottato con Maria De Filippi. Il giovane ha 27 anni e lavora nella casa di produzione della madre – la Fascino – e nonostante sia ormai grande e indipendente tiene molto al suo legame con i genitori adottivi. Di recente Gabriele ha ritrovato l’amore: da qualche mese è felicemente fidanzato con Francesca, una ragazza di 22 anni che non fa parte del mondo dello spettacolo e che recentemente si è laureata all’Istituto Europeo di Design. In un’intervista concessa al settimanale Chi, Costanzo ha rivelato cosa pensa della nuora, che fa coppia fissa con Gabriele da quasi un anno.

Le parole di Costanzo su Francesca, la fidanzata del figlio

Maurizio Costanzo ha già conosciuto Francesca, la fidanzata del figlio Gabriele? “Una cosa veloce. Ma vederli felici ci rende sereni”, ha confidato il giornalista e conduttore al settimanale Chi. Sul rapporto con Gabriele ha invece dichiarato: “Abbiamo un rapporto bello e profondo. Quando Maria è impegnata nel lavoro, lui fa sempre il possibile per cenare con me. Ci piace chiacchierare e confrontarci su tutto. È un ragazzo con la testa sulle spalle”. Costanzo ha altri due figli naturali – Saverio, regista, e Camilla, sceneggiatrice – nati dal matrimonio con la giornalista Flaminia Morandi.

Le parole di Maria De Filippi sulla nuora Francesca

“La fidanzata di mio figlio? L’ho vista una sola volta. Non sono una mamma impicciona. Sono molto serena: quella è la vita loro, sono i fatti loro, non devono essere i miei. Mio figlio ha il diritto e la capacità di scegliere la persona di cui innamorarsi”, ha invece ribadito Maria De Filippi in una lunga intervista concessa a Di Più.