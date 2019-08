Maria De Filippi e la fidanzata del figlio: “Vista una sola volta”, poi rivelazioni su Costanzo

Le confessioni di Maria De Filippi in vacanza

Le vacanze di Maria De Filippi ad Ansedonia procedono per il meglio e la conduttrice è riuscita a ritagliarsi del tempo per rilasciare un’intervista a Oliviero Marchesi di Di Più. Ha parlato non solo del modo in cui è riuscita a cambiare lentamente alcune abitudini di Maurizio Costanzo, che all’inizio pensava solo e soltanto al lavoro, ma anche del rapporto speciale che ha costruito col figlio Gabriele che non manca mai di passare del tempo con loro durante le vacanze estive. Veniamo al dunque.

Maria De Filippi ad Ansedonia, vacanze umili per la conduttrice

Maria ha raccontato che ad Ansedonia ha creato una routine fatta di piccole cose, cene con gli amici piu stretti e anche tanto sport: “Qualunque cosa faccia al pomeriggio – ha raccontato a un certo punto Maria –, torno ogni sera verso le 19, ceno con Maurizio e sto con lui per il resto della serata. Non stiamo quasi mai soli, comunque: c’è Gabriele quando ci viene a trovare, ci sono mio fratello Giuseppe e sua moglie…”. E anche i suoi cagnoni, Ugo, che viene trattato come fosse un vaso di porcellana per via dei suoi 14 anni, e Filippa. “A dare un tocco di varietà alle nostre giornate – ha poi aggiunto – sono gli amici che vengono a trovarci: persone che non sono note al pubblico ma che, per i motivi più diversi, sono entrate nella vita di Maurizio e nella mia”. Un’estate come tante, non si può dire diversamente.

Come Maria De Filippi ha convinto Costanzo a cambiare

E pensare che non è sempre stato così perché Maurizio un tempo lavorava anche mentre era in vacanza, o meglio non sapeva proprio che significasse farsene una come Mamma Estate comanda: “Maurizio – ha spiegato la De Filippi – le vacanze non le faceva proprio: per lui esisteva solo il lavoro. La prima estate che abbiamo trascorso insieme, nel 1991, mi è toccato seguirlo freneticamente in giro per l’Italia perché lui portava il Maurizio Costanzo show in tournée di città in città […] Ora, tutto questo non mi rendeva pazza di gioia: non è che io avessi una band e dovessi fare concerti. E allora, l’estate successiva, ho iniziato aad abituare Maurizio al concetto di ‘vacanza’”. Concetto che per entrambi è molto diverso: Maurizio infatti trascorre molto tempo a scrivere, ideare programmi e aggiornarsi; lei invece ha bisogno di fare sport e faticare per sfogarsi. Due innamorati insomma che si incastrano perfettamente l’uno con l’altra.

Gabriele Costanzo, il rapporto di Maria col figlio e la sua fidanzata

Maria ha anche parlato di suo figlio Gabriele e del rapporto speciale che li lega soffermandosi sulla ragazza e spiegando di non essere la classica mamma che vuole mettere il naso negli affari del figlio: “Il nostro legame – queste le parole di Maria – è stato cementato dal fatto che, quando lui era ragazzo, ci siamo parlati molto […] io per Gabriele sono una certezza nella vita: lui sa che io ci sono sempre”. Parole ancor più mature sulla fidanzata: “L’ho vista – ha raccontato – una sola volta. Non sono una mamma impicciona […] Sono molto serena: quella è la vita loro, sono i fatti loro, non devono essere i miei. Mio figlio ha il diritto e la capacità di scegliere la persona di cui innamorarsi”.